¿Está muerta? Las teorías conspirativas sobre Kate Middleton inundan las redes sociales

La vida y salud de Kate Middleton, princesa de Gales y futura reina de Inglaterra, permanecen aun en un limbo informativo del que no se conoce cuál es la veracidad. Luego de que la corona anunciara oficialmente que la princesa, esposa del príncipe Guillermo, había sido sometida a una cirugía de abdomen y casi que de inmediato comenzaran a circular rumores y distintas especulaciones, de los medios de comunicación a nivel internacional, sobre conspiraciones para encubrir la realidad sobre ella.

Diversos temas han ocupado los tabloides internacionales, en los que se ha llegado incluso a mencionar la muerte de la princesa, un aborto, infidelidad, enfermedad terminal, desaparición, fotografías editadas, etc., y todo enganchando a acontecimientos que ocurren alrededor de la corona, mientras oficialmente no se ha emitido un comunicado por parte de la Casa Real Británica que realmente se pueda confirmar.

Se ha llegado a mencionar que la BBC emitirá un comunicado oficial. Sin embargo, para nadie es un secreto que hasta las fuerzas militares han mencionado en sus redes distinta información que luego borran, dejando espacio para más especulaciones.

Esto ocurrió luego de que el Ejército británico confirmara en su sitio web que la princesa de Gales asistiría a una ceremonia del Regimiento británico y otros países de la Mancomunidad de Nacione el 8 de junio. Sin embargo, esa información no había sido oficializada por el Palacio de Kensington, por lo que borraron el comunicado y dejaron interrogantes de por qué emitían información sin ser verificada. Algo que usualmente no ocurre con respecto a la corona.

"El ejército elimina del sitio web la afirmación sobre la apariencia de Kate Middleton en Trooping the Colour", informó la BBC en su momento.

Lo que sí es cierto y constatado es que la princesa no aparece y que las fotos que se han publicado por parte del Palacio de Kensington, en las que se le ve supuestamente, han sido fotos retocadas y posteriormente eliminadas de sus cuentas oficiales en redes sociales, tanto así que hasta la Asociación Británica de Fotógrafos de Prensa emitió un comunicado en el que exhorta al Palacio de Kensington a "poner las imágenes originales a disposición para su inspección, de modo que podamos evaluar lo que se hizo y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir".

La prensa británica no es ajena al hecho de que se ponga en duda su seriedad, por lo que ellos mismos han demostrado que tras los recientes acontecimientos no cabe duda de que algo está ocurriendo y sus miembros de prensa cuestionan abiertamente la narrativa oficial de la ausencia de Kate. "El frenesí por Kate demuestra que la realeza DEBE ser más transparente", mencionaba The Daily Mail, un medio de comunicación que se caracteriza por su seriedad en el cubrimiento de los acontecimientos Reales.

Lo que sí se puede confirmar es que tras el fallecimiento de la princesa Diana, las teorías de conspiración, de la corona inglesa, son recurrentes en la prensa internacional, quienes apuntan a que el sistema bajo el cual se rige la prensa oficial de la corona se caracteriza por ocultar verdades y transformarlas a su criterio, siempre y cuando ellos queden bien.

Por ahora, se desconoce cuál es la realidad de la salud de Kate Middleton, mientras las especulaciones continúan abordando los tabloides y a ella no se le ve en vivo y en directo en ningún evento en el que se pueda confirmar que está en perfecto estado de salud.