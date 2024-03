¿Qué está pasando con Kate Middleton? El silencio de la corona hace pensar lo peor

Kate Middleton, preocupa a los seguidores de la monarquía inglesa, luego de que desapareciera de las cámaras y los eventos sociales a los que asiste con regularidad en compañía del príncipe William, su esposo. Dentro de las especulaciones que rondan en el Reino Unido se habla incluso de que podría estar gravemente enferma.

La última vez que la princesa fue vista en público, ocurrió el pasado 25 de diciembre, cuando se dirigían al servicio religioso de navidad, vestía azul oscuro, botas negras y un abrigo y estaba en compañía de su esposo e hijos George, Louis y Charlotte. En las imágenes que se difundieron se veía que estaba feliz, como siempre, mostrando una sonrisa al público. Incluso, la familia después fue fotografiada junto al rey Carlos III y la reina consorte, Camila.

Aun así, desde el año pasado hasta la fecha actual su desaparición de los eventos públicos empezó a preocupar a los seguidores y súbditos en el Reino Unido, dado que el palacio de Kensington publicó un comunicado oficial en el que dio a conocer que la princesa de Gales se iba a someter a una intervención quirúrgica en el abdomen pero que regresaría a sus funciones como parte de la monarquía luego de la pascua de Semana Santa.

Sin embargo, los rumores de los paparazzi de la monarquía inglesa abarcaron parte de los tabloides locales, cuando se empezó a hablar sobre su delicado estado de salud, mucho más cuando Kensington no volvió a publicar algún comunicado respecto a su recuperación.

Dentro de las especulaciones, se rumora la supuesta aparición de un cáncer e incluso la muerte. Sin embargo, se desconoce, por ahora, la certeza, de esas afirmaciones.

El 29 de enero, la corona de Inglaterra dio a conocer que la princesa dejó a clínica de Londres y que su recuperación sería en casa. Tiempo después, el rey Carlos III, su suegro, asistió al mismo centro hospitalario para el procedimiento por agrandamiento de próstata, más tarde se conocería que fue diagnosticado con cáncer.

“Los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento debido a esas complicaciones… hubo que intubarla y hubo que inducirle un coma”, fue una de las alarmas que encendió Concha Calleja, periodista española que hace parte del programa Fiesta de Telecinco.

Sin embargo, una fuente del palacio de Kensington le reveló a The Times, que no era cierto lo que había mencionado la periodista española. “Es una tontería total. Esa periodista no hizo ningún intento por verificar los hechos que mencionó con nadie del staff. Es fundamentalmente, totalmente inventado, y usaré un inglés cortés aquí: no es el caso en absoluto”, reiteró.

Por lo pronto, como es costumbre, el palacio no ha emitido otro comunicado para aclarar rumores. Por lo que los seguidores y súbditos ingleses esperan ver a Kate Middleton en público muy pronto.