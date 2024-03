Mujer es diagnosticada con tumbor abdominal y en realidad estaba embarazada; su bebé murió

Un caso de posible negligencia médica consternó a los ciudadanos de San Juan, Argentina, tras conocerse que le detectaron a una mujer un supuesto tumor abdominal, le realizaron algunos procedimientos y cuando se dieron cuenta estaba era embarazada, su bebé falleció.

La mujer, de 40 años, pidió atención en el Hospital San Roque de Jáchal, en San Juan, Argentina, presentando dolores abdominales. Tras evaluarla los médicos le diagnosticaron que padecía de un tumor. Sin embargo, se trataba de un embarazo.

“Me pusieron suero, antibióticos y decidieron internarme por dolores ‘estomacales’. A las 22 me llevaron a realizar una prueba de embarazo, la cual dio negativa. Ese testeo, según las enfermeras, era efectivo”, describió la mujer en su denuncia.

Posteriormente, le realizaron una ecografía, pero al no tener personal encargado de la lectura decidieron practicarle una radiografía. Al analizar los resultados, el médico le aseguró que padecía de un tumor en el abdomen y que esta sería la causa de los dolores y cólicos que presentaba. Luego, tras una revisión del ginecólogo, se logró constatar que lo que en realidad tenía era un embarazo.

La mujer quedó en estado de shock, la llevaron a realizarle el ultrasonido y pudo allí escuchar a su bebé: “Ahí sentí latir el corazoncito de mi bebé. Le pregunté a la enfermera si esos eran sus latidos y me dijo que sí. El doctor decidió hacerme tacto una vez más y me llevaron al quirófano. El bebé nació a las 11. Pedí verlo, pero el médico se lo entregó rápidamente a la enfermera. Después, me dieron la noticia de que había fallecido”, relató la mujer.

Según una fuente cercana al hospital, que no quiso revelarse, dijo que la hipótesis que manejan es que cuando la mujer fue a internarse estaba en pleno trabajo de parto y no lo sabía, porque no sabía que estaba embarazada.

Adicionalmente, mencionó que la mujer tenía disfunción de la glándula tiroides y aproximadamente llevaba cuatro años menstruando de forma irregular. “Ella creía que no podía tener hijos. Por otro lado, el test que le hicieron los médicos, de orina, dio negativo”, añadió la fuente a los medios locales.

Tras el traslado del cuerpo del bebé a la morgue y la realización de la autopsia, lograron determinar que el menor había fallecido de “muerte intrauterina”, pero adicionalmente tenía un hematoma subdural en el cráneo. “Lo que ocurrió es que pasó mucho tiempo encajado en el canal de parto sin poder nacer. Cuando se dieron cuenta, por la ubicación que tenía, ya no podían practicarle una cesárea, así que usaron fórceps, lo cual podría haberle causado el hematoma”, explicó la fuente.

Ahora, la mujer pidió las autoridades el requerimiento de una investigación que logre determinar si este se trata de un caso de violencia obstétrica y negligencia por parte de los médicos y el hospital.