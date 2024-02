Tom Brady admite que Gisele Bündchen lo engañaba con su profesor de jiu-jitsu por años

La leyenda de la NFL, Tom Brady, se vio en la penosa situación que admitir públicamente que su exesposa, la top model brasileña Gisele Bündchen con la que estuvo 15 años, lo estaba engañando desde hacía muchos años. La leyenda de la NFL aceptó que la mujer con la que tenía un hogar le estaba siendo infiel con su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, un romance que al parecer habría comenzado varios años antes a su espalda.

Al parecer Brady tuvo que empezar a adaptarse a las nuevas dinámicas en las que las familias se rompen, mucho más bajo la presión de que la supermodelo y quien oficiaba como entrenador de ella fueran pareja y adicionalmente ahora están “profundamente enamorados”.

Incluso, una fuente cercana a los medios añadió que el exdeportista ha tenido que admitir en su vida a este entrenador de jiu-jitsu: "Tom ha estado saliendo y trata de crecer a partir de dejar atrás su relación con Gisele y llevarla a un lugar donde puedan co-parentar", aseguró.

El rumor fue tomando cada vez mayor relevancia en Estados Unidos, al punto en el que los paparazzi se aseguraron de perseguir a la expareja de Brady para tratar de encontrar pruebas de que su nuevo amor es quien antes oficiaba como su amante escondido.

Según People, Bündchen y Valente se dejaron ver para empezar a salir juntos y con más tranquilidad, hasta junio de 2023, ocho meses después de que la supermodelo y el exdeportista de la NFL oficializaran su divorcio, dejando un matrimonio que tuvo como fruto a dos hijos.

Sin embargo, el quaterback de los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, aparentemente no estuvo de acuerdo con la línea de tiempo que planteó People. "Si ella quiere que la gente piense que sale con Joaquim sólo desde junio, que así sea, pero llevan más tiempo juntos y no se lo están tomando con calma. Tom lo ha aceptado", aseguró la fuente de Daily Mail.

Según el informante el exdeportista trata de mantener todo con tranquilidad por el bien de sus hijos. "Tom y Joaquim no son amigos, pero Joaquim está cerca de sus hijos, por lo que Tom tiene que encontrar lo bueno en él y cree que es un buen tipo…Si alguna vez Joaquim se convierte en una figura paterna para sus hijos, Tom podrá adaptarse", añadió la fuente.

Los menores, son Benjamin de 14 años y Vivian de 11. Con su expareja Bridget Moynahan, Brady tiene además a Jack, de 16 años.

Cabe recordar que el 14 de febrero, Día de San Valentín, Bündchen y Valente fueron vistos besándose en público en un barrio de Miami, aunque en el pasado, la mujer aseguró que no tenía nada con él: "Es nuestro profesor y, lo que es más importante, es una persona a la que admiro y en la que confío. Es tan bueno tener ese tipo de energía, tener a mis hijos alrededor de ese tipo de energía", dijo para Vanity Fair en marzo de 2023.