Fallece la pareja de la presentadora María Celeste Arrarás de un infarto fulminante mientras se ejercitaba

La reconocida presentadora de Telemundo y CNN, María Celeste Arrarás, se encuentra completamente devastada tras anunciar la muerte repentina de su novio Raúl Quintero a causa de un infarto fulminante mientras hacía ejercicios en su casa de Miami. La exconductora de Al Rojo Vivo compartió su irreparable pérdida a través de su cuenta de Instagram asegurando que esta publicación era la más dolorosa que había hecho jamás.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, Quintero fue hallado muerto en el gimnasio de la residencia familiar, por uno de los tres hijos de la periodista en el preciso momento en que Arrarás estaba aterrizando en Estados Unidos de un vuelo procedente de Madrid, España.

Su pareja de origen venezolano y con quien llevaba más de una década falleció a causa de un infarto fulminante mientras se ejercitaba. Increíblemente, hace apenas unos días, María Celeste celebraba junto a Raúl la graduación de sus hijos Adrián y Lara de la Florida International University.

“Con profunda tristeza comparto la repentina muerte de mi pareja, Raúl, quien falleció de un infarto fulminante mientras se ejercitaba. Es increíble como una persona tan positiva y llena de vida, una persona que nos dio tanto se haya ido de un momento para otro. Es difícil de asimilar. Este es, sin duda, mi post más doloroso. ¡Ya lo extrañamos!”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram junto a un emotivo video recordando los momentos que vivieron juntos.

Pese a que Raúl y María Celeste llevaban más de una década juntos, fue en diciembre pasado cuando la periodista reveló que estaba feliz en una relación de pareja. Si bien siempre ha sido hermética con su vida personal, María Celeste compartió una fotografía en la que aparecía posando a su lado, junto a un árbol de Navidad. Junto a esta postal, que sería la primera de muchas al lado de su pareja, la comunicadora escribió: “Mi mejor regalo 🎄”.

En conversación con la periodista Mandy Fridmann, expresó cómo se sentía ante el deceso. “Ha sido un shock total. Mis hijos y yo estamos devastados”.

La conductora ha recibido una avalancha de mensajes de apoyo y condolencias de sus seguidores, amigos y colegas de la industria.

"I’m so sorry Mari 💔 Te mando un fuerte abrazo", le expresó su otrora compañero en Al Rojo Vivo, Rodner Figueroa; "mc! noooo! Dios mío cuánto lo siento, se me parte el alma. que papá Dios te llene de fuerza. estarás en mis oraciones y se que papá Dios tendrá a Raúl en su gloria te quiero muchísimo", escribió el también presentador Jorge Bernal; "Cuánto dolor siento por ustedes, que tristeza Mary, QEPD y ya los tengo en mis oraciones 🙏🙏🙏🙏 te mando mucha LUZ", le puso Lili Estefan.

*Con información de TV y Novelas y Hola*