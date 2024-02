Video | Piloto de avión comercial grabó un ovni sobrevolando Colombia

Un impresionante caso de avistamiento de OVNI sacudió las redes sociales en Colombia, luego de que un piloto del país compartiera un video que grabó mientras un objeto volador no identificado sobrevolaba junto a él sobre los cielos de Medellín.

Jorge Arteaga, piloto comercial colombiano captó el vuelo del objeto cuando sobrevolaba a unos 12 mil pies de altura. Según su relato, todo ocurrió cuan do iba a regresar a Medellín: “Era la 1:00 p.m., estábamos a una altitud de 12 mil o 12 mil 500 pies”, mencionó.

Según el piloto, ya el OVNI habría pasado varias veces junto a ellos, por lo que decidió sacar su celular y esperar a que nuevamente este apareciera, gracias a lo que finalmente logró filmarlo: “Llegan do al río Cauca para retornar a la ciudad de Medellín, digo “mira qué es eso”, y en ese momento pasa por encima de nosotros el OVNI”, relató el piloto.

Adicionalmente, fue enfático en aclarar que no se trata de un invento suyo, como supondría que sería la especulación de algunos, sino que es netamente real: “No es un montaje, no es un fake, no estábamos haciendo nada. Solamente cogí mi celular un IPhone, filmé y ya. Esto fue lo que pasó”, aclaró Arteaga defendiendo la veracidad del suceso y de su grabación.

Expertos en OVNIS, fueron entrevistados tras el clip que rápidamente se viralizó en las redes sociales, y señalaron que efectivamente se trata de un video real cien por ciento. Con lo que determinan que es una “clara evidencia” de que es un artefacto que no pertenece a este planeta, más aún cuando se analiza a profundidad la velocidad a la que este se mueve frente a la velocidad a la que usualmente van los aviones más rápidos en el planeta tierra.

Relacionado EEUU reporta aumento de avistamientos ovni en los últimos 20 años

Jaime Maussan, ufólogo mexicano, mencionó: “Pensar que es otra cosa serpia muy aventurado. Más bien es una tecnología muy avanzada que no tenemos en la Tierra… Yo en lo personal, de los cientos y cientos de videos que tenemos, este es uno de los de mayor calidad. Cuando detenemos la imagen en su punto más cercano, vemos que tiene forma de mantarraya”, enfatizó.