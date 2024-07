Hija de Elon Musk respondió a los comentarios de su padre sobre su transición transgénero

Vivian Jenna Wilson, respondió después de que el multimillonario asegurara que ella fue "asesinada por el virus de la mente despierta”, plantándole cara a su padre y puntualizando que tiene derecho a tomar sus propias decisiones cuando se trata de su identidad y salud.

Te puede interesar: Las duras declaraciones de Elon Musk contra su hija transgénero: 'Xavier está muerto'

Te puede interesar: Elon Musk lidera el apoyo a Trump en Silicon Valley

“Creo que él suponía que yo no iba a decir nada y que simplemente dejaría pasar el asunto sin cuestionarlo. Lo cual no voy a hacer, porque si vas a mentir sobre mí, descaradamente ante una audiencia de millones, no voy a dejar que eso pase así como así”, dijo a NBC News en una entrevista publicada el 25 de julio.

“Quiero recalcar una cosa: soy una adulta, tengo 20 años, no soy una niña. Mi vida debería definirse por mis propias decisiones”, añadió.

Wilson pidió cambiar su nombre cuando cumplió los 18 años, desde entonces su relación se fue distanciando cada vez más de su padre lo que no le afectó tanto, pues afirmó que su frialdad inició mucho antes de que ella se declarara trans cuando apenas tenia 16 años.

Aseguró que su padre es "frío y rápido para enojarse" y que en su infancia no estuvo presente más del 10 por ciento del tiempo.

"Es indiferente y narcisista", dijo, recordando un incidente "cruel" en cuarto grado durante el cual supuestamente la reprendió por su tono de voz: "Estaba constantemente gritándome con saña porque mi voz era demasiado aguda".

Musk, por su parte, mencionó que lo engañaron cuando hicieron que firmara documentos que permitían a Wilson buscar atención de afirmación de género.

"Esto fue realmente antes de que tuviera alguna comprensión de lo que estaba pasando, y teníamos COVID en marcha, así que había mucha confusión. Perdí a mi hijo, básicamente", dijo el multimillonario.

"No lo engañaron de ninguna manera. El conocía todos los efectos secundarios. Estuve intentando hacerlo durante meses, pero él me dijo que tenía que reunirme con él en persona. En ese momento, quedó muy claro que ambos sentíamos un profundo desprecio mutuo”, refutó Wilson al respecto.