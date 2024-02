Jennifer López y Ben Affleck revelaron por qué se separaron en el 2003

El romance entre la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck, ha sido uno de los más relevantes para los fans en la industria del entretenimiento, mucho más después de que ambos retomaran su relación, tras haber roto un compromiso matrimonial hace 18 años y que recientemente llevaran a cabo la tan anhelada boda.

Sin embargo, para varios seguidores la ruptura de la relación en el pasado dejó muchos interrogantes, dado que faltando tan solo tres días para que se llevara a cabo la boda, ambas celebridades dieron a conocer que habían roto la relación, lo que, por supuesto en su momento generó especulaciones, incluida una supuesta infidelidad.

Ahora, tras el lanzamiento del documental ‘The Greatest Love Story Never Told’, Jennifer López y Ben Affleck se sinceraron sobre su ruptura en el año 2003 cuando se habían comprometido en 2002.

Más de 20 años pasaron para que finalmente la pareja decidiera hablar del tema y revelar las razones por las que tomaron tal decisión. Quizá con la fuerza de que finalmente lograran casarse, un matrimonio que se llevó a cabo en Las Vegas durante julio del 2022, seguido de una ceremonia de tres días en agosto del mismo año.

El documental, estrenado en la plataforma digital de Amazon Prime en pasado 27 de febrero dio a conocer detalles en los que la cantante expresó: “Ben y yo rompimos tres días antes de nuestra boda… Teníamos planeada una gran boda y tres días antes, simplemente nos desmoronamos bajo la presión”, recuerda la artista.

Su pareja, Ben Affleck, añadió: “la enorme cantidad de escrutinio” en torno a la vida privada de ambos. Sin duda alguna, quien fue la cantante quien expresó mayor dolor tras la separación, reflexionando sobre la relación en ese entonces y cómo tuvo que soportar situaciones que le impidieron hablar del tema.

“Fue muy doloroso después de que nos separamos… Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir… Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien”, admitió JLo.

“Durante todos esos años, fue muy difícil porque no solo sentí que perdí al amor de mi vida, sino que sentí que perdí al mejor amigo que jamás tuve. Y no pude hablar durante tantos años, y esa fue la parte más difícil”, añadió la cantante.

Finalmente agregó que se sintió enojada durante algún tiempo con Ben debido a lo ocurrido pero que la angustia les sirvió para tener un crecimiento personal “puso a ambos en el camino de descubrir que somos mejores personas”, concluyó.