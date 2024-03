Tragedia | Murió Cat Janice, la mujer con cáncer terminal que se hizo viral por dejarle canción a su hijo

Una conmovedora historia sacudió a las redes sociales en los últimos días, luego de conocerse que la lucha contra el cáncer no le dio tregua a Cat Janice, una mujer que se popularizó en sus contenidos por relatar cómo vivía día a día su lucha contra esta terrible enfermedad, lo que la llevó a componer una canción para que los recursos pudieran sostener a su hijo cuando ella ya no estuviera.

“Dance You Outta My Head” (“Baila fuera de mi cabeza”), es el nombre que recibió la canción que cumplió con el propósito de Cat Janice, ayudar económicamente a su hijito cuando ella ya no hiciera parte de este plano terrenal.

En enero, sobre los días del lanzamiento de la canción, Cat Janice había publicado en su cuenta oficial de TikTok: “Recibí la mala noticia de que el cáncer ganó. Luché duro, pero los sarcomas son difíciles. Repuse toda mi música para mi hijo y quería poner una canción más para mi cumpleaños”.

“Quiero que mi última canción traiga diversión y alegría. Es todo lo que siempre quise durante mi batalla contra el cáncer. Ojalá pudiera decirte estas palabras, pero el cáncer de pulmón me robó la voz… Gracias por tu amor y rezo para que te guste la canción. Nos vemos en el paraíso”, añadió. Su video tuvo más de 58 millones de reproducciones.

Su canción fue un trend en bailes de TikTok, popularizándose al punto en el que el mexicano Christian Chávez, integrante de RBD, se sumara a él.

La estadounidense, de 31 años, había sido diagnosticada con un cáncer terminal, sarcoma, y aunque hizo todo lo humanamente posible para alargar el mayor tiempo su vida, la enfermedad la superó, no sin antes conmover y concientizar a sus seguidores.

A través de sus propias redes sociales, que ahora están a cargo de su hermano por petición de ella: “A petición de Cat, hay más arte que ella también quiere compartir. Todo a su debido tiempo”, la familia expresó la triste noticia: “Esta mañana, desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en la paz en la luz y el amor de su creador celestial”, reza el comunicado.

Agradecieron el apoyo a los seguidores, amigos y oyentes de la canción con la que pudo recoger suficientes fondos como para asegurarle el bienestar económico a su hijo: “Estamos eternamente agradecidos por el amor que Catherine y nuestra familia recibieron en los últimos meses. Ella vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en la paz de saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes”, añadieron.

Una de las últimas peticiones de Cat fue que su música lograra cautivar a los oyentes, su voz y sus palabras atravesaran cada fibra al punto en el que no la olvidaran y lo consiguió, justamente, en sus redes sociales, los fans de la cantautora comentaron tras la terrible noticia: “Estaba escuchando su música anoche. Ella tiene sus alas para volar”; “El cielo está cantando esta noche” y “Mis condolencias y amor a toda la familia. Descansa en paz, Cat Janice. ¡Hiciste un gran trabajo!”.