Residente rompe en llanto al cantar junto a su madre en Puerto Rico

René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, volvió a presentarse en su tierra natal tras seis años de ausencia. Sin embargo, lo que ya prometía ser un evento cargado de intensidad y nostalgia se convirtió en un instante mágico cuando el rapero compartió el escenario con su madre, Flor Joglar, emocionando no solo a los asistentes, sino también a miles de personas en redes sociales.

La presentación formó parte de su gira Las letras ya no importan, en la que Residente ha mostrado una faceta más personal y reflexiva de su arte. El concierto en Puerto Rico contó con la participación de artistas invitados como Ñengo Flow y Valentín Olivia, quienes encendieron la euforia del público. No obstante, el momento más conmovedor de la noche ocurrió cuando Residente interpretó su canción “René”, un tema profundamente autobiográfico que detalla las luchas internas del cantante y su conexión con sus raíces.

En un giro inesperado, su madre, Flor Joglar, apareció en el escenario. Frente a un público estupefacto, comenzó a interpretar parte de la canción con una línea que todos los asistentes corearon: “Cabeza, rodillas, muslos y cadera”. En ese instante, René, visiblemente emocionado, rompió en llanto y abrazó a su madre. La escena, cargada de ternura y complicidad, provocó lágrimas tanto en el artista como en sus seguidores, convirtiendo el momento en uno de los más virales del concierto.

“Las relaciones de amores verdaderos pueden llegar a ser complicadas porque amas tanto y tanto que hasta pueden llegar a doler”, expresó Residente en sus redes sociales tras el evento. “El amor que sentí el sábado fue sanador. Me dieron todo y yo les di todo lo que tengo, todo lo que soy. Gracias por hacerme sentir querido, gracias por revolverme el estómago como cuando me enamoré por primera vez. Puerto Rico fue, es y será mi primer amor. Por eso, aunque mis canciones las canta un alemán quiero que me entierren en el viejo San Juan. Al lado del mar”.

El video del emotivo momento no tardó en recorrer las redes sociales, generando comentarios de admiración y cariño hacia el cantante. Aunque Residente es conocido por generar opiniones divididas, esta vez su vulnerabilidad y la profunda relación con su madre conquistaron a su audiencia. Muchos de sus fanáticos destacaron cómo la figura de Flor Joglar representa el ancla emocional que ha inspirado gran parte de su obra artística.

El regreso de Residente a Puerto Rico no solo marcó un capítulo más en su trayectoria, sino que también dejó claro que su conexión con su gente y su tierra sigue siendo inquebrantable. Entre lágrimas, abrazos y música, el cantante reafirmó que, aunque sus canciones resuenen en distintos idiomas y latitudes, su corazón siempre pertenece al viejo San Juan.