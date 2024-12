Vocalista de Café Tacva es acusado de ser padre ausente y deudor

A través de un comunicado oficial, el músico negó tajantemente las afirmaciones de que no reconoce ni mantiene a su hija, fruto de su relación con Andrea Medina, sobrina de la actriz Ofelia Medina.

En su declaración, Albarrán expresó su indignación por las acusaciones que, según él, carecen de fundamento. “Con el derecho de réplica y rectificación que me corresponde y con respeto y paciencia, me veo nuevamente en la necesidad de pronunciarme públicamente con el propósito de desmentir categóricamente las dolosas e infundadas imputaciones que se hacen de mi persona”, señaló en el comunicado difundido por su equipo legal.

El cantante también enfatizó que nunca ha negado a su hija y que incluso existe registro público tanto del reconocimiento de la menor como de su matrimonio con Andrea Medina. “Es falso que en momento alguno hubiera desconocido a mi hija u ocultado el contrato matrimonial que llevé a cabo con la madre de la bebé, existiendo registros de ambos actos a los que cualquier interesado puede tener acceso al tratarse de documentos públicos”, afirmó.

Para sustentar sus palabras, el artista incluyó en su comunicado un extracto del acta de nacimiento de su hija, que confirma el reconocimiento legal de su paternidad. Además, detalló las acciones que ha tomado desde la gestación de la menor para garantizar su bienestar y el de su madre. “Desde su gestación, atendí todas aquellas circunstancias para procurar tanto la salud de la menor como la de su señora madre, brindándoles atención y apoyo personal, así como a mi hija el cariño, amor y cuidados acordes a su edad”.

En cuanto a sus obligaciones económicas, Albarrán subrayó que ha cumplido con sus responsabilidades de forma judicialmente avalada. “He llevado a cabo las acciones correspondientes consignando mensualmente billetes de depósito, con documentos anexos que así lo acreditan, dando así cabal cumplimiento a mis obligaciones parentales”, detalló.

El líder de Café Tacvba también hizo un llamado a respetar la privacidad de su hija, quien, afirmó, no debe verse involucrada en conflictos ajenos. “No es óbice admitir lo difícil que resulta el guardar silencio ante este tipo de imputaciones; no obstante, esto ha tenido siempre un claro fin que es el de respetar y no comprometer de manera alguna el correcto desarrollo de mi hija, quien es ajena a cualquier controversia”, expresó.

Asimismo, pidió que se permita que el proceso legal en curso determine las obligaciones alimentarias definitivas, reiterando su agradecimiento a quienes lo han apoyado en este difícil momento. “Agradezco la solidaridad y empatía que he recibido a lo largo de esta difícil parte de mi vida; personas quienes no se han sumado a la gratuita violencia de la que he sido objeto”, concluyó.

Mientras las acusaciones en su contra siguen generando polémica en medios y redes sociales, Rubén Albarrán busca aclarar su posición y demostrar que ha cumplido con sus responsabilidades como padre. Por ahora, el proceso legal continúa, y será la autoridad judicial quien determine el desenlace de este caso. En tanto, el artista insiste en proteger la privacidad de su hija y resolver el conflicto de manera respetuosa y apegada a la ley.