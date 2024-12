Reguetonero acusa a Christian Nodal de 'coquetear' con su esposa en Instagram

El cantante, conocido por llevar una vida poliamorosa junto a Jocelyne y su otra novia Valeria Zepeda, no dudó en responder a las presuntas interacciones de Nodal en redes sociales.

“Le estaba dando likes a mi esposa”: Dani Flow alza la voz durante un evento reciente, en el que reveló que Nodal estuvo interactuando con publicaciones de Jocelyne en redes sociales, lo que provocó su molestia. “Estaba molestando el muchacho y yo quise responder”, señaló el reguetonero a los medios. Según su versión, los “likes” del intérprete de De los besos que te di fueron una manera de incomodarlo.

A pesar de esto, Dani Flow aseguró que el intercambio no fue más allá. “No le envió mensajes ni nada más. Solo me estaban intentando molestar con la ex y yo respondí de esa forma. Lo hizo por molestar, y yo también, solo por molestar”, explicó, dejando entrever que no busca escalar el conflicto.

El cantante de Perreando Machín aprovechó su participación en un concierto para lanzar indirectas hacia Nodal, lo que, según él, fue su forma de devolverle la “broma”. “Me encanta la polémica; a veces, no sé ni lo que se me sale en el escenario, pero contentísimo de poder ocupar el lugar de la polémica”, declaró durante una entrevista.

Aunque no mostró pruebas concretas de los “likes” de Nodal, el reguetonero aprovechó el momento para dejar en claro que, si bien respeta la música de otros artistas, prefiere el estilo de Grupo Firme antes que el del cantante de regional mexicano.

Christian Nodal, por su parte, no ha emitido declaraciones sobre las acusaciones de Dani Flow. Sin embargo, este episodio se suma a una larga lista de rumores relacionados con su vida amorosa. Desde su ruptura con Belinda hasta su matrimonio con Ángela Aguilar, pasando por su relación con Cazzu, madre de su hija Inti, Nodal ha enfrentado constantes especulaciones sobre infidelidades y comportamientos “coquetos”.

El más reciente de estos rumores involucró a una mujer identificada como Iveeth, quien compartió en redes sociales una supuesta fotografía con Nodal acompañada de mensajes románticos y un ramo de rosas que, al parecer, le habría enviado el cantante.

Aunque las declaraciones de Dani Flow han generado interés entre los fanáticos, algunos cuestionan si el reguetonero está aprovechando la controversia para ganar visibilidad. Por ahora, este enfrentamiento no parece ir más allá de las redes sociales y las entrevistas, mientras Nodal mantiene silencio frente a las acusaciones.

El conflicto entre ambos artistas deja en evidencia cómo las dinámicas en redes sociales pueden desatar polémicas inesperadas, especialmente cuando involucran figuras públicas con historial de controversias. Habrá que esperar para ver si Nodal decide aclarar su postura o si este episodio queda como una anécdota más en la carrera de ambos cantantes.