Paul Mescal se convertirá en Paul McCartney en una ambiciosa saga cinematográfica sobre The Beatles

Esta vez vinculado a uno de los proyectos más esperados de la década: una serie de cuatro películas biográficas sobre The Beatles, dirigidas por el reconocido cineasta Sam Mendes. Aunque aún no ha habido confirmación oficial, un comentario de Ridley Scott ha avivado las especulaciones sobre el posible papel del actor como Paul McCartney.

Durante una charla en el Directors Guild of America, Scott fue consultado por Christopher Nolan sobre futuros proyectos con Mescal, a lo que respondió de manera casual: “Paul está realmente ocupado, haciendo lo de los Beatles ahora. Así que quizá tenga que dejarlo ir”. Estas palabras, informadas por The Hollywood Reporter, parecen confirmar lo que muchos ya sospechaban: Mescal será el encargado de interpretar al legendario bajista de Liverpool.

Mescal, por su parte, ha evitado dar detalles concretos. Sin embargo, en una entrevista reciente con Entertainment Tonight, el actor admitió que ser parte de este proyecto sería un honor. “El hecho de que Sam Mendes esté dirigiendo, sinceramente, sería un sueño hecho realidad”, dijo, aunque evitó responder directamente si interpretará a McCartney.

La serie de películas, que cuenta con la bendición de Apple Corps Ltd. y de los miembros sobrevivientes de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr, será la primera adaptación cinematográfica autorizada de la vida y la música de los Fab Four. Cada filme se enfocará en un miembro distinto de la banda, ofreciendo una narrativa íntima que entrelaza sus historias individuales con su impacto colectivo como grupo.

“Estoy honrado de contar la historia de la banda de rock más grande de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine”, declaró Mendes en un comunicado oficial emitido por Sony Pictures.

Aunque el casting completo aún no ha sido revelado, los rumores indican que Harris Dickinson (El triángulo de la tristeza) podría asumir el papel de John Lennon, mientras que Barry Keoghan (Los espíritus de la isla) sería Ringo Starr y Charlie Rowe (Rocketman) interpretaría a George Harrison. Sobre Keoghan, el propio Starr bromeó en una entrevista: “Creo que es genial. Me han dicho que está tomando clases de batería, y espero que no demasiadas”.

El inicio del rodaje de la primera película está programado para julio de 2025 en Londres, con un estreno global de las cuatro entregas proyectado para 2027. Mendes anticipa trabajar en esta saga hasta 2028, dejando claro que este proyecto será uno de los más ambiciosos de su carrera.

La influencia cultural de The Beatles sigue siendo inigualable, y este proyecto busca capturar su impacto desde una perspectiva fresca y audaz. Desde su formación en Liverpool hasta su disolución en 1970, la banda no solo revolucionó la música popular, sino que también dejó un legado que trasciende generaciones.

Pippa Harris, productora de las películas, aseguró que Mendes tendrá total libertad creativa para explorar las vidas de los Beatles sin restricciones. “No hay límites ni restricciones sobre lo que puede mostrar de las vidas de los Beatles”, afirmó, lo que sugiere que esta saga podría ofrecer una visión más profunda y honesta de los Fab Four que cualquier producción anterior.

Con la mirada puesta en la grandeza y los desafíos que enfrenta un proyecto de esta envergadura, queda claro que la saga biográfica de The Beatles se perfila como un evento cinematográfico sin precedentes. Si Paul Mescal efectivamente encarna a Paul McCartney, estará asumiendo uno de los papeles más emblemáticos de su carrera, y la expectativa en torno a su interpretación no podría ser más alta.