Robbie Williams sobre su sexualidad: 'Nadie quiere ser gay tanto como yo'

En esta producción, dirigida por Michael Gracey (El gran showman), Williams no solo revisita su ascenso a la fama y los momentos más oscuros de su vida, sino que lo hace de una manera inusual: representado como un chimpancé CGI.

Esta decisión creativa, que en un principio alarmó a los estudios, fue defendida por el propio Williams como un elemento clave para atraer a una audiencia más allá de sus seguidores. “Seamos honestos. Una biopic de Robbie Williams sin el mono sería menos interesante. Sería emocionante para mis fans, pero no para nadie más”, confesó en una entrevista con The Guardian.

“Quiero ser un aliado, pero también proteger mi autenticidad”: dijo en su conversación con el diario británico y abordó un tema que ha seguido su carrera por décadas: los rumores sobre su sexualidad. En 2004, el cantante inició una demanda por difamación contra un tabloide que afirmó que tenía un “amante gay secreto”, una situación que lo llevó a cuestionarse sobre los límites entre su vida privada y su imagen pública.

“Estaba molesto. Más triste en realidad. No por las afirmaciones de ser gay, porque he hecho todo menos practicar sexo oral con un hombre. Honestamente, nadie quiere ser gay tanto como yo”, expresó con su característico humor. Sin embargo, también señaló que su decisión de demandar no fue motivada por un rechazo a la idea, sino por un deseo de mantener su privacidad y desafiar las narrativas sensacionalistas. “Es un equilibrio difícil: quiero ser un aliado de la comunidad LGBTQ+, pero también quiero proteger mi autenticidad y mi propia vida”.

Better Man explora varios momentos críticos de la vida de Williams, desde su ascenso con Take That hasta sus problemas de adicción y salud mental. La película no rehúye los aspectos más polémicos de su vida personal, incluyendo su relación con Nicole Appleton y la presión que la cantante enfrentó para abortar debido a las exigencias de la industria musical.

“Me retrato a mí mismo como el villano principal en varias partes”, admitió Williams, quien ha sido franco sobre sus errores y su impacto en las personas cercanas a él. También se abordan las tensiones dentro de Take That, especialmente con Gary Barlow, con quien tuvo una relación complicada durante años.

Williams reflexionó sobre cómo la fama afectó su vida, comparándola con el uso de drogas psicodélicas. “Tomé LSD por primera vez cuando tenía 15 años y no debí haberlo probado. Tampoco debí probar la fama. Es lo mismo. Me alegra haberlo hecho, y me alegra estar del otro lado, pero es una droga como el LSD”, explicó.

El cantante describió la experiencia de ser parte de Take That como una etapa de aislamiento emocional. “Éramos cinco chicos aislados. Todos estábamos teniendo esta experiencia jodidamente loca. Tiene que haber una cierta disociación mientras intentas comprender todos estos nuevos sentimientos y ves cómo se tuerce tu vida. Y vivir dentro de esa deformación es surrealista”, reflexionó.

La elección de representarlo como un chimpancé CGI marca una diferencia radical respecto a otros biopics musicales. Según Gracey, esta decisión busca destacar la naturaleza surrealista de la vida de Williams y cómo percibe su trayectoria. “Es un reflejo del Robbie que todos creen conocer, pero con un giro que permite explorar su historia desde una perspectiva única”, explicó el director.

Además, Better Man profundiza en la relación de Williams con la fama, sus luchas internas y su evolución personal, ofreciendo un retrato honesto y crudo de uno de los artistas más carismáticos del pop británico.