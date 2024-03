Maquillaje vencido ¿Cuáles son los riesgos y qué pasa si lo uso?

Utilizar maquillaje vencido puede significar un riesgo para la salud de la piel, que a largo plazo podría desembocar en alguna enfermedad. Por eso, los expertos consideran de vital importancia que se tomen en serio las fechas de vencimiento en los productos antes de aplicarlos.

Aunque algunas personas lo pasan por alto, la salud de la piel es muy importante y los productos que se aplican sobre ella, a cualquier edad, pueden llegar a tener daños irreversibles, aun cuando no son visibles y generan una apariencia saludable en ella. Cabe resaltar que justamente este es el principal propósito de los cosméticos, maquillar.

Sin embargo, es necesario comprender que esos productos tienen componentes que, aunque no sea fácil de detectar pueden causar graves enfermedades y no solo en la piel en la que se aplica, sino también en el organismo.

Es por esto por lo que es importante fijarse, entre muchas cosas más, en la fecha de vencimiento que tiene el maquillaje antes de aplicarlo en la piel, debido a que las propiedades y compuestos químicos de los productos pueden generar cambios después de la fecha de vencimiento, un ítem que provoca reacciones alérgicas, dermatitis, infecciones y hasta migrañas, entre otras enfermedades.

A simple vista, hay algunos factores que pueden ser determinantes a la hora de decidir no utilizar más un producto cosmético. Incluso cuando se trata de un polvo traslucido, que a simple vista podría no ser riesgoso, mucho más cuando es un elemento que penetra del todo en la primera capa de la piel.

Es importante estar pendiente de los cambios visibles en el producto, como el color, el olor y la textura.

Algunos productos, por la zona en la que se aplica, generan mayor riesgo, como los que están destinados para su aplicación en los ojos. Estos también tienen una duración determinada, en el caso de la máscara de pestañas y delineadores tienen un periodo de vida corto que puede llegar a ser hasta máximo 6 meses, aun cuando no se haya acabado el producto.

Los productos destinados para los labios e incluso la base, tienen una vigencia de máximo 1 o 2 años. Por lo que se recomienda evitar el uso de cosméticos antiguos, aun cuando aparentemente estén en perfecto estado, ya que sus componentes habrán cambiado.

Los polvos y las sombras de ojos, que tienen una elaboración distinta, son elementos que pueden durar un poco más de tiempo. Sin embargo, se recomienda que no pasen de los tres años.

Los dermatólogos y especialistas en las enfermedades cutáneas afirman que es imprescindible estar atentos a las fechas de caducidad del maquillaje para cuidar la salud de la piel y sobre todo tener cuidado y no compartir productos con otras personas, ya que aunque otra persona no tenga una enfermedad en la piel es preferible evitar el uso compartido de los elementos, más aun cuando se trata de maquillaje para ojos, labios y zonas de especial cuidado que son susceptibles a contagios de enfermedades que incluso el portador no sabe que tiene.