Camilo respondió a las criticas sobre el nombre de su bebé Amaranto

Camilo respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales por el nombre de su segundo hijo, Amaranto, junto a su esposa Evaluna Montaner. La pareja anunció el embarazo hace apenas unas semanas y casi al mismo tiempo se dio a conocer el nombre del bebé. Sin embargo, algunos fans de la pareja consideran que “es momento perfecto para que comiencen a actuar como adultos responsables y no como un par de niños”.

“No piensan en el bebé”, también ha sido una de las frases que se encuentran en redes sociales. Esta última, otorgándola a la forma de vestir de Evaluna con unos zapatos de plataforma que algunos consideran, ponen en riesgo al bebé. Dicho look, lo habría usado durante su presentación en los ‘Premios lo nuestro’.

Aunque la pareja aparentemente se ve muy feliz y unida, algunos han considerado que es una relación “empalagosa” que cansa en las redes sociales, lugar en el que por supuesto comparten mucho de lo que sucede al interior de la relación.

“Evaluna fértil, madre nunca lista. Caminante descubierta en la marcha. Hija nueva de la calma y asesina de la fan. Dueña de todos los domingos y llamadora de chaparrones y aguaceros... Catadora de bañeras y clavadista volcánica. Pastelera por accidente. Excelente por intencional falta de oficio. Primaverita atravesada. Violadora de calendarios. Anticipadora de navidades y madre del Amaranto y el Índigo”, fueron las palabras con las que Camilo halagó a su esposa.

Ahora, tras conocer el nombre del bebé, algunos usuarios manifestaron que ya deberían ponerse límites: “Escogen unos nombres tan feos”, “nada que ver ese nombre”, “pobre ese niño con ese nombre”, “se lo tiraron con ese nombre”, son algunos de los comentarios que les dejaron en el post de la pareja.

Ante las críticas en redes sociales, ambos artistas se han tratado de mantener al margen sin darle tanta relevancia al asunto de lo que piensen u opinen o no sus fans. Si embargo, Camilo recientemente se manifestó al respecto.

En entrevista con Molusco TV, Camilo respondió al respecto: “Me he vuelto más blindado a todas esas cosas, leo cada vez menos comentarios (…) Yo ya sabía, vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios, no los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras, ¿Por qué se llama Amaranto, por qué no se llama Amaranto o Amaranta? y ¿Por qué va a nacer en la casa y por qué no la llevan a un hospital?, ¿Por qué no le ponen a Evaluna anestesia?”.

También añadió que todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas y todo bien que lo hagan, pero “yo necesito cuidar de mi interioridad cuando pasan todas esas cosas, porque las veces en las que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nunca nadie”.

Adicionalmente, explicó la razón del nombre de su bebé Amaranto: “Amaranto es una planta, es un color como el índigo. Amaranto es una planta que en algunas culturas ancestrales se hablaba de una leyenda de que en un monte había una planta que siempre estaba florecida, pero como nadie podía subir porque era muy alto, nadie cuidaba de ella. Era como siempre florecida, la que nunca marchita, la vida eterna, era la idea del amaranto, me gustó eso, es como aquella planta que requiere de ningún cuidado exterior para estar absolutamente florecida, el color es fantástico, es como si fuera un coral”, sentenció.