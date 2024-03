Jack Black hace la versión más épica de 'Baby One More Time' de Britney Spears

El actor estadounidense y cantante de Tenacious D, Jack Black , sorprendió a sus fans recientemente al publicar un video en su cuenta de TikTok bailando y cantando su propia versión de la emblemática canción ‘Baby One More Time’ de la princesa del pop Britney Spears.

Jack Black acaparó las reses sociales al llamar la atención con el furor de una interpretación, al mejor estilo de hard rock, de la canción que posicionó a la cantante, actriz y bailarina Britney Spears, a sus 17 años, en la cima de las celebridades juveniles más escuchadas.

El video fue subido por el actor y en él se ve con su compañero de Tenacious D, Kyle Gass, con quien formó la banda en 1994 en Los Ángeles, California. Cabe añadir que no es la primera vez que el actor saca una canción que se vuelve furor en redes sociales, dado que ya suma un total de cuatro álbumes: 'Tenacious D' 2001, 'The Pick Of Destiny' 2006, 'Rize Of The Fenix' 2012 y 'Post-Apocalypto' 2018.

Incluso, su talento llegó a brillar tanto en la música, que fue llamando la atención de Mike Mitchel, director de la película Kung Fu Panda 4, para que Jack Black fuera el encargado de que los créditos de la obra fueran una canción de la banda.

Fue entonces cuando al actor se le ocurrió la idea de proponer algo que venía pensando hace tiempo: ¿Podemos hacer a Britney Spears?, preguntó al productor y fue así como decidió grabar la canción, que desde luego ya cuenta con 47.7 millones de reproducciones y más de 5 millones de ‘me gusta’ en las redes sociales.

El video fue reproducido y compartido en varias plataformas, en las que los seguidores de la banda y del actor solicitan que haga una colaboración con la princesa del pop a quien admiran profundamente y desde luego querrían ver de nuevo en la escena musical.

Y es que no es casualidad que Jack Black escogiera a Britney Spears para hacer una canción y conmemorarla. El actor ya ha manifestado ser fan de la princesa del pop: “Britney, si estás mirando, te amo. Me encanta la canción”. ¡Estoy aquí! Estoy listo cuando tú lo estes. Estoy esperando junto al teléfono”, dijo. “¡Me divierten! No tengo las patadas de Britney, pero ya sabes, tengo algunos movimientos”.

A pesar de sus deseos, Britney Spears ha manifestado en repetidas ocasiones que lo que le hizo la industria de la música a nivel emocional es razón suficiente para no querer volver a ella.

"Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura", escribió en su de Instagram la princesa del Pop. "Siguen diciendo que recurriré a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡¡¡Nunca volveré a la industria de la música!!!", añadió.

Aunque son muchos los artistas y celebridades de Hollywood que han querido reunirse con Britney Spears para hacer covers o contar con ella en producciones, la artista se muestra totalmente reacia a volver a hacer parte de la industria, algo que dejó claro en su libro ‘The Women in me’.