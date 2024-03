A Emma Stone se le rompió su costoso vestido Louis Vuitton al recoger su Oscar

Este domingo 10 de marzo de celebró la gala de premiación de los Premios Oscar 2024. Sin embargo, algo inesperado ocurrió cuando Emma Stone, ganadora del Oscar a Mejor Actriz, por su actuación en “Poor Things” tuvo que subir a recibir su galardón con el vestido roto.

Como si se tratara de una película de comedia, la actriz no tuvo más remedio que admitir de manera jocosa el inesperado percance, que, por supuesto generó todo tipo de comentarios en redes sociales, entre ellos destacándose la forma en que asumió con naturalidad el momento.

Stone se dirigió a recibir su premio de la Academia y cuando llegó al escenario inició su discurso de agradecimiento con la frase: "Mi vestido está roto". De inmediato generó sonrisas y comprensión entre el público que estaba en la ceremonia, quienes pudieron ver que se trataba posiblemente de una cremallera o costura rota en la parte posterior del costoso Louis Vuitton que llevaba puesto.

La actriz procedió con una sonrisa y explicación de lo que, consideró que, podía haberle ocurrido: “creo que sucedió durante “I’m Just Ken””, afirmó, mientras miraba al escenario al actor que había realizado un espléndido show de una de las canciones de Barbie, junto al famoso guitarrista Slash.

Al parecer, la interpretación de Ryan Gosling había sido tan memorable que la actriz se gozó la canción con movimientos que desajustaron algún hilo de su vestuario y lo llevaron a tener una vergonzosa e inesperada abertura.

Después de la gala, Emma Stone fue atajada por los periodistas que habían ido a cubrir el evento y les admitió con total tranquilidad que se había dejado llevar por la emoción durante la presentación de “I’m Just Ken”, por lo que su vestido sufrió las consecuencias: "Estaba tan asombrada por Ryan y lo que estaba haciendo, y ese número simplemente me dejó boquiabierta", admitió.

Luego en medio de una sonrisa y jocosidad añadió: "Tuvieron que coserme de nuevo, lo cual fue maravilloso".

A pesar del momento incómodo, Emma Stone ahora es doblemente ganadora del Oscar. Deslumbró en la alfombra roja del Teatro Dolby en Hollywood con su caro vestido Louis Vuitton diseñado exclusivamente para ella, que se caracterizaba por un corpiño strapless y detalles en forma de concha, vestida y asesorada por la famosa estilista de moda y celebridades Petra Flannery.

Cabe recordar que el primer Oscar que ganó la actriz se remonta al año 2017, cuando fue premiada por su papel protagónico en “La La Land”, una producción en la que también estuvo Ryan Gosling y junto a quien estuvo compartiendo micrófono para unas líneas durante su presentación en esta actual gala de los Oscar.

No es la primera vez que en este tipo de eventos se presentan percances con los vestidos de alta costura y grandes casas de diseño en las celebridades. Durante 2022, Charlize Theron contó que las costuras traseras de su vestido Vera Wang se rompieron en la gala de los Oscar del 2000 y se rompieron mientras ella intentaba sentarse.

Otras actrices que estuvieron nominadas para recibir la aclamada estatuilla a la Mejor Actriz en la actual premiación fueron: Lily Gladstone por su papel en “Killers of the Flower Moon”, Annette Bening de "Nyad", Carey Mulligan de "Maestro" y Sandra Hüller de "Anatomy of a Fall".