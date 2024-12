Mulino apuesta al turismo para reactivar al país, 'el dinero no va a llegar por subsidios'

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, apuesta al turismo como punto central para la reactivación económica del país.

Así las cosas, anunció que hay un compromiso de hacer de Panamá un “hub de congresos y convenciones de las Américas”, por lo que se obtuvo la sede del XXVII Congreso Iberoamericano de la Sociedad Cerebrovascular y el VII encuentro de Ministros de Salud de la región Global Stroke Alliance, del 19 al 21 de noviembre de 2025.

Explicó que por esos días mil doctores especializados en medicina cerebrovascular vendrán de todas partes del mundo a Panamá, lo que forma parte de la estrategia de la Autoridad de Turismo y Promtur, de ir posicionando cada vez más a Panamá como centro importante de eventos de esta naturaleza, que a su juicio “es un efecto multiplicador no solo por los que vienen, sino por todo lo que arrastra una convención de esta envergadura, lo que ayuda a la industria hotelera y la industria de restaurantes”.

“El dinero no va a llegar por subsidios y dineros del Estado; el dinero tiene que venir por la reactivación económica y he ahí donde estamos haciendo el esfuerzo necesario. No se puede hacer del día a la noche, pues ni modo, pero estamos enfocados en lograr que esa atracción de inversiones, esa apertura de comercio, que se trate bien al turista, conlleve también el hecho de que los números vayan modificándose en positivo y que para el otro año tengamos una actividad importante para la estación seca, que promete ser importante para Panamá en distintas áreas del turismo y hacer que el sector de playas en Panamá y el interior del país logren un beneficio directo”, destacó.