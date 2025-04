Exfuncionarios de la Alcaldía de San Miguelito cierran vía exigiendo pago de sus prestaciones

San Miguelito, Panamá/Alrededor de unas 300 personas cerraron la vía Paraíso a la entrada del Municipio de San Miguelito en exigencia de que se les paguen sus prestaciones laborales. Se trata de exfuncionarios que llegaron con pancartas y consignas para exigir el pago a la alcaldesa Irma Hernández, a quien acusan de adeudarles estos pagos desde hace 10 meses.

“Queremos nuestra plata”, “¡Que paguen los que nos deben!”, “¡Que dé la cara!”, eran parte de las consignas que gritaban afuera del Municipio.

Esta no es la primera vez que este grupo se manifiesta. Aseguran que ya se les solicitó una lista con los nombres de los exfuncionarios afectados.

Ángela Allen, una de las manifestantes, explicó que no les han dado respuesta y que, hace un mes, estuvieron reunidos con los concejales, a quienes se les entregó una lista de 145 personas que fueron las primeras en ser destituidas. “Pero en total somos 300. Ella sigue destituyendo y no paga. Nosotros no estamos aquí porque queremos, sino porque necesitamos que nos paguen nuestras prestaciones”.

Insisten en que quieren respuestas, ya que no ven avances en el tema, y afirmaron que permanecerán todo el día allí hasta ser atendidos.

Señalaron que a algunos se les adeuda el décimo tercer mes; a otros, la prima de antigüedad; y a varios más, sus quincenas.

TVN Noticias conversó con el presidente del Concejo Municipal, Iván Cheribín, quien indicó que hay una partida de $50 mil para cubrir esas prestaciones. Los primeros pagos iniciarían el 20 de abril.

Con información de Jessica Román.