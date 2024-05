Cher reveló por qué sale con hombres más jóvenes: ‘Los de mi edad están todos muertos’

Cher confesó por qué rechazó salir con Elvis Presley, ‘El Rey del Rock And Roll’, y cómo fue que engendró sus gustos por los hombres más jóvenes que ella. La legendaria artista de 77 años actualmente tiene un romance con un productor ejecutivo musical casi 40 años menor que ella, y no se le dificulta hablar abiertamente del por qué de sus elecciones en el amor, sus gustos y sus disgustos respecto a los hombres que la han pretendido.

Cher dijo que tuvo la oportunidad de salir con Elvis Presley, sin embargo, su rechazo hacia esta posibilidad radicó en algo que la mayoría de las personas considerarían irracional, dado que Elvis en su mejor momento era un ícono no solo en la industria musical sino en el sex-appeal que lo caracterizaba.

“Fue porque estaba nerviosa y sabía de la gente que le rodeaba y no es que fueran malas personas, es sólo que estaba algo nerviosa por su reputación”, dijo la cantante, añadiendo además que cuando se trata de relaciones emocionales se considera a sí misma “realmente tímida”.

También puntualizó por qué no le gusta salir con hombres mayores, sino que prefiere a los más jóvenes para establecer con ellos una relación, diciendo que los mayores o de su misma edad se sentían intimidados para acercarse a ella, algo que no le sucedía con la sagacidad de los jóvenes.

“Bueno, ahora todos están muertos”, bromeó la cantante refiriéndose a los hombres mayores con los que pudo salir y no quiso.

Sobre su actual pareja aseguró que se siente realmente complacida con el trato y la forma en la que llevan la relación. Con la seguridad que la caracteriza como mujer dijo: “Es fabuloso. Y no doy a los hombres cualidades que no merecen”, sobre su actual pareja.

Cher es una famosa cantante, actriz y personalidad de la televisión estadounidense. Nació el 20 de mayo de 1946 en California. Es conocida por una carrera que abarca varias décadas y por su versatilidad en diferentes campos del entretenimiento.

Inició su carrera en la década de 1960 como parte del dúo Sonny & Cher, junto con su esposo Sonny Bono, con éxitos como "I Got You Babe". Luego, tuvo una carrera en solitario muy exitosa con canciones como "Believe", que fue un gran éxito a finales de la década de 1990. Además de su trabajo en la música, Cher ha actuado en películas y programas de televisión, ganando premios como el Oscar y el Grammy.

Su estilo distintivo y su impacto en la cultura popular la han convertido en una figura icónica en la industria del entretenimiento.