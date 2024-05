Laura Bozzo arremetió contra la mamá de “Yailin la más viral” y esta le contestó

La famosa presentadora Laura Bozzo volvió a ser tendencia en las redes sociales, luego de que arremetiera fuertemente contra la madre de la cantante dominicana Yailin La Más Viral. La progenitora de la artista no dejó pasar oportunidad para responder al respecto.

Wanda Díaz madre de Yailin, quien ha sido tendencia también últimamente por las constantes discusiones de las que era parte con su pareja, el rapero Tekashi 69, y quien es madre de Catleya, hija también del artista de trap Anuel AA, dijo unas declaraciones muy contundentes sobre la custodia de su nieta, a quien al parecer quiere tener más cerca de ella que de su propia madre.

La progenitora de Yailin dijo abiertamente que quiere tener la custodia de Catleya, lo que generó entre los fans de la cantante dominicana todo tipo de críticas. Inesperadamente una de las más certeras la hizo Laura Bozzo.

“Estamos todos locos. Esa señora que no supo ser madre con sus hijas, ¿qué autoridad moral tiene? Ninguna, es una sanguijuela chupa sangre vividora que solo busca dinero. ¡Asco!”, dijo la peruana.

Frente a estas declaraciones Wanda Díaz fue entrevistada sobre su respuesta a la afirmación que había hecho la presentadora, a lo que ella contestó que se había sorprendido mucho de que hablara así de ella sin conocerla y que curiosamente ella admiraba el trabajo de Bozzo en el programa que la hizo tan famosa: “Yo la veía cuando estaba pequeña”, admitió.

También señaló que le pareció en cierta medida injusta la acusación de Laura Bozzo al respecto: “Ella me juzgó sin conocerme. Me comió bien ‘fresh. Laura no es bonita”, dijo.

Laura Bozzo es una figura polémica debido a su estilo sensacionalista y controvertido en la televisión. Se hizo famosa por su programa de televisión, "Laura en América" (más tarde renombrado "Laura"), en el que abordaba temas de conflicto familiar, infidelidades, problemas legales y otros asuntos personales en un formato dramatizado y emocionalmente cargado.

Algunas de las razones por las que es tan polémica incluyen:

Sensacionalismo: Bozzo es conocida por exagerar y dramatizar situaciones personales, lo que a menudo provoca críticas por explotar el sufrimiento humano con fines de entretenimiento.

Manipulación emocional: Su estilo de presentación a menudo implica manipulación emocional de los participantes y el público, lo que ha generado acusaciones de explotación y falta de ética.

Controversias legales: Bozzo ha estado involucrada en numerosas controversias legales, incluyendo acusaciones de fraude, evasión de impuestos y otros problemas financieros.

Críticas sociales: Muchas personas critican estilo desde su programa por promover confrontaciones en la televisión.