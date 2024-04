Ellen DeGeneres asegura que la expulsaron de la televisión por 'mala, vieja y gay'

La famosa presentadora Ellen DeGeneres relató cómo tuvo que afrontar el escrutinio público cuando la expulsaron del mundo del espectáculo por ser “mala” y las acusaciones de un lugar de trabajo tóxico en las que se vio envuelta. Ellen se alejó por dos años de su programa diario de entrevistas, luego de que este fuera objeto de investigaciones por denuncias de acoso laboral en las que algunos trabajadores manifestaron que era un trabajo tóxico.

La comediante y presentadora no lo pasó nada bien: "Me echaron del mundo del espectáculo", reflexionó jocosamente durante su show de comedia en el Coronet Theatre en West Hollywood el 24 de abril.

"No hay gente mala en el mundo del espectáculo", añadió. "La chica 'sé amable' no era amable. Me convertí en un personaje unidimensional que regalaba cosas y subía escalones. ¿Sabes lo difícil que es subir escalones? ¿Una persona mala bailaría escalones?", dijo, haciendo alusión a que nunca quiso ser el tipo de persona soberbia que pasara por encima de sus compañeros de trabajo.

No obstante, la carrera de la otrora estrella de televisión ha enfrentado varios altibajos, incluyendo su revelación pública como gay a finales de los 90, lo que según ella, resultó en su primera salida de la industria televisiva. “Al final me van a echar por tercera vez porque soy mala, vieja y gay”, comentó.

Esta vuelta a la comedia se le ha presentado como una oportunidad para abordar los momentos difíciles que vivió a raíz de las acusaciones de crear un entorno laboral hostil, incluyendo denuncias de intimidación y racismo, lo que eventualmente condujo a la cancelación de su programa por parte de Warner Bros. en 2022.

Ellen recordó como once empleados que hicieron parte de su show relataron una serie de experiencias en el programa de entrevistas, en las que no dejaban bien parado el respeto hacia ellos. Fue durante 2020 que estas acusaciones explotaron en el informe de Buzzfeed News, exponiendo por completo microagresiones, favoritismo por parte de productores ejecutivos y hasta despidos injustificados.

Ellen salió afectada, pero reflexionando sobre ello aseguró que sus disculpas son sinceras y que no piensa permitir que algo así vuelva a suceder a su alrededor: "Me lo tomo muy en serio y quiero pedir disculpas a las personas afectadas".

Confesó que no sabía ser jefa y que simplemente las cosas pudieron salirse de control sin premeditación por parte de ella: "No fui a la escuela de negocios", puntualizó. "Fui a Charlie's Chuckle Hutt. El programa se llamaba Ellen y todo el mundo llevaba camisetas que decían 'Ellen' y había edificios en el lote de Warner Brothers que decía 'Ellen', pero no sé si eso significaba que debía hacerlo. estar a cargo”, relató.