Jueza ordena congelar cuentas bancarias de Gerard Piqué por presunto caso de corrupción

La jueza que investiga supuestas irregularidades en la negociación que llevó a la Supercopa de España a Arabia Saudita ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria de la empresa "Kosmos", cuyo dueño es el exfutbolista Gerard Piqué.

Delia Rodrigo, se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza del exjugador, luego de que determinara, tras una exhaustiva investigación, que entre su empresa Kosmos y la RFEF hubo particularmente un contrato “para negociar la celebración de la competición de la Supercopa de España en Arabia Saudí” durante 2019. Como los imputados en el caso afrontan cargos de de administración desleal y blanqueo de capitales, la jueza determinó congelar la cuenta bancaria de la empresa de Piqué.

La cuenta bloqueada es aquella en la cual la empresa fundada en la Ciudad Condal en el año 2017 recibía los pagos provenientes de la Federación Saudí por la organización de la Supercopa de España en Arabia. Según explica el auto, esta medida se adopta con el objetivo de impedir que esta sociedad pueda disponer con libertad de la comisión de 3 M€ que percibe por cada edición que se lleva a cabo de este certamen, proveniente de la firma SELA Company Sport.

Por otro lado, SELA podrá seguir realizando estos traspasos. No obstante, cualquier cantidad que esta compañía árabe aporte será inmediatamente embargada. Además, cabe destacar que la jueza asegura la disponibilidad de los fondos en caso de que Kosmos Football S.L. sea considerada responsabilidad civil en relación con esta investigación.

La empresa de Piqué está siendo investigada por presuntos delitos de corrupción en negocios, blanqueos de capitales y administración desleal.

“En el marco de dicho contrato, al parecer, se formalizaron una serie de adendas a los acuerdos de la Supercopa, por medio de los cuales se vinculaba a la referida mercantil como destinatario de una comisión por importe de tres millones de euros por edición (prima de éxito)”, menciona.

También estipula que, de conformidad con lo interesado por el Ministerio Fiscal, “se considera necesario e imprescindible a los fines de la presente investigación, acordar el bloqueo del producto bancario solicitado con el fin de garantizar las eventuales responsabilidades civiles dimanantes del presente procedimiento”.

En ese sentido y más allá de la decisión adoptada por la jueza es conveniente decir que Gerard Piqué aún no está imputado en este caso de corrupción. Sin embargo, la jueza Delia Rodrigo, según se ha informado, ha solicitado a unos 15 bancos que proporcionen información sobre 96 cuentas a nombre del actual presidente de las Kings League. Además, en relación con el bloqueo de las cuentas, según se comentó a través de 'AS', la empresa Kosmos ha recordado que la medida es de carácter "cautelar" y ha dejado claro que presentarán un recurso, ya que consideran que esta determinación es "desproporcionada" al no cumplirse "los requisitos para adoptar una medida cautelar de este tipo".