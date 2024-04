Luisito Comunica participó del Festival del Pene en Japón y esto fue lo que descubrió

Cada año en el mes de abril miles de turistas y residentes llenan las calles de la ciudad de Kawasaki en Japón para participar del Festival del Pene, una particular celebración dedicada a enaltecer los genitales masculinos y la fertilidad. Por ello, no es extraño ver tanto hombres como mujeres chupar piruletas con formas de pene en plena calle y comprar suvenires como llaveros, velas y otras baratijas mientras veneran a un gigantesco pene rosado llevado en andas por las calles. Uno que no se lo quiso perder fue el reconocido influencer mexicano Luisito Comunica.

El creador de contenido tomó un avión y se fue hasta Tokio para darle cobertueal al Kanamara Matsuri o Festival del Falo de Acero en Japón o mejor conocido por algunos como El Festival del Pene, que claramente hace alusión al órgano reproductor masculino. El comunicador aprovechó para vivir de lleno la experiencia en el que las personas consumen todo tipo de comida con forma de pene: disfraces, paletas, dulces, llaveros, cervezas, máscaras, salchichas, bombas y todo tipo de artículos relacionados al falo.

El origen de este festival tiene sus raíces en la tradición religiosa y folclórica del país. Se cree que este evento se originó en torno a la veneración de la deidad sintoísta Kanayama-hiko, que se asociaba con la protección contra enfermedades venéreas y la promoción de la fertilidad.

A lo largo de los años, el festival ha evolucionado y se ha convertido en una celebración más abierta sobre la sexualidad y la salud sexual, además de mantener sus raíces religiosas.

Hoy en día, el evento se utiliza también como una plataforma para recaudar fondos para la investigación y la concienciación sobre enfermedades de transmisión sexual, así como para promover la diversidad sexual y la aceptación.

El Festival del Falo de Acero en Japón es una mezcla única de tradición religiosa, folclore y un enfoque moderno hacia la salud sexual y la conciencia pública.

400 años en el pasado Kawasaki realizaba trabajos con metales entre los que hicieron un falo de hierro para, según ellos, romper la maldición de las familias que no pueden tener hijos. Allí las personas aprovechan para tomarse fotografías.

El alcalde asiste y los asistentes añoran la salida de un pene rosado gigante que consideran motivo de celebración y la fertilidad con un falo negro. Hay distintas esculturas que las personas alzan sobre sus hombros haciendo una marcha por las calles.

El influencer entrevistó a algunos asistentes al evento, quienes igual que él eran turistas que asistían al lugar para disfrutar de su contexto cultural, aprovechó para preguntarles cómo sentían su experiencia y se emocionaron igual que él al narrar lo curioso y diferente de la ruptura del tabú para referirse al órgano reproductor masculino.