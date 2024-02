Luisito Comunica visitó la Mega cárcel de Bukele y quedó en shock con lo que encontró

Luisito Comunica, como se hace llamar en sus plataformas digitales oficiales, es un influencer mexicano que se ha caracterizado por aprovechar sus medios para llevar a cada seguidor historias asombrosas y admirables en un trabajo en el que se encarga de reportar a profundidad sobre distintos temas, que en tendencia o no, han logrado acaparar las pantallas de los dispositivos móviles.

Esta vez, el influencer, entró a CECOT, la famosa mega cárcel de alta seguridad de El Salvador, un proyecto gestionado por el recientemente reelegido presidente Nayib Bukele.

Cabe mencionar que el proyecto de Nayib Bukele ha recibido enormes cantidades de críticas por lo que algunos consideran es deshumanizador con los presos, a quienes él mismo considera terroristas y, paralelamente, otros han alabado como una mano dura que hacía falta en El Salvador, para ponerle fin a las pandillas que azotaban a los ciudadanos por todo el territorio salvadoreño.

Incluso, con respecto a las críticas en contra del proyecto, algunas ONG’s de Derechos Humanos, se han pronunciado categóricamente en contra de lo que consideran violaciones contra los derechos de los presidiarios, a lo que como respuesta se ha dado la continuidad de los procesos de mano dura en la cárcel de El Salvador.

En ese contexto, Luisito Comunica se adentró para ser testigo de la vida de los delincuentes en el CECOT (Centro de Contención del Terrorismo).

No es la primera vez que el creador de contenido está en lugares escalofriantes. Sin embargo, esta vez se caracteriza porque está muy cerca de personas que antes de estar tras las rejas nunca habría querido tener a metros de distancia.

"Es un tanto aterrador estar a escasos metros de asesinos y secuestradores sin ningún tipo de protección", admitió el influencer mientras se acerca a escasos metros de los módulos de los convictos.

En condiciones disciplinarias de alto nivel, se les ha quitado la posibilidad de ver familiares, abogados y cualquier tipo de visita. Adicionalmente, no tienen opción de que su condena se vea reducida de algún modo. Por lo que el mexicano resalta la curva de valor que tiene el CECOT frente a otras penitenciarías que les dan beneficios a los criminales.

"Me marcho muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Yo que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal, da un sentimiento terrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. El poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad, brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo", admitió en sus redes.

La cárcel puede alojar a 40 mil prisioneros, existen siete filtros de seguridad para poder llegar hasta el lugar en el que están recluidos. Pra entrer les quitan pertenencias, telféfonos, carteras etc. Incluso, la clase está construida en un área en la que no hay señal de elementos electrónicos.