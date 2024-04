'Consumía 80 Valium al día' | Eminem celebró 16 años de sobriedad tras una lucha que casi le cuesta la vida

El ícono del rap, Eminem, posteó una imagen celebrando sus 16 años de sobriedad, tras una lucha inagotable por encontrar su propia paz emocional, mental y física. Sin embargo, el camino para dejar las drogas fue quizá el más duro de su vida desde el 2007.

Marshall Mathers, como es su nombre de pila, tuvo que dejar la industria musical durante cuatro años como resultado de una adicción a las drogas que no solo casi acaba con su carrera sino con su vida por sobredosis.

Eminem compartió su logro en su cuenta oficial de Instagram, donde posó junto a una medalla que le dio su centro de rehabilitación al cumplir sus 16 años de estar limpio. Sus fans e incluso sus propios colegas del género no dudaron en llenarle de felicitaciones los comentarios, entre estos Dylan Godfrey, DTG, quien le escribió: “¡Gran decisión, hermano! Estamos todos muy orgullosos de ti”.

A sus 51 años, Eminem ha demostrado ser un ejemplo de superación y lucha por darle a sus hijos el mejor ejemplo, ya que como lo dijo hace algún tiempo en entrevista con The New York Times, fue su inmadurez la que le impidió ponerse límites: “Solía conseguir pastillas donde podía. Simplemente tomaba cualquier cosa que alguien me daba”, dijo.

El artista también reveló que, en el proceso de búsqueda de un reemplazo estimulante para las drogas, que no le hiciera daño, encontró en el ejercicio al mejor aliado para su recuperación: “Cuando salí de rehabilitación, necesitaba perder peso, pero también necesitaba encontrar una manera de funcionar sobrio. A menos que me volviera loco, tenía problemas para dormir. Entonces comencé a correr. Me dio un subidón natural de endorfinas, pero también me ayudó a dormir, así que fue perfecto”, dijo.

Los efectos fueron notorios para él, no solo en su estado físico sino también en el emocional. Durante un podcast en 2022 reveló cuan grande había sido el cambio hasta ahora logrado: “Siento que mi vida es realmente feliz. Cuando empecé a desintoxicarme todo era jodidamente nuevo para mí otra vez”, puntualizó.

Cabe recordar que antes de iniciar su proceso de desintoxicación, el artista alcanzó a plasmar en varias canciones lo que era para él un sufrimiento perpetuo que incluso lo hizo despedirse de su hija Hailei cuando ella tenía tan solo 23 años.

“Tu papá está al final de su cuerda, me estoy deslizando por una pendiente resbaladiza. De todos modos, cariño, será mejor que me vaya, me está dando sueño... Con amor, papá”, decía parte de la letra de Castle, una de sus canciones.

También le escribió en Arose a Jade unas líneas en las que plasmaba el dolor de no estar presente en la celebración de su natalicio: “Acabo de escuchar que me están desconectando, y es tu cumpleaños. Jade, me estoy perdiendo tu cumpleaños. Niña, lo siento… Me comprometo a tirar esta metadona al retrete”.

El artista tiene muy presente el día en el que sintió que la sobredosis se lo iba a llevar sin más remedio: “Recuerdo que justo después del velorio estaba solo en mi casa, acostado en la cama y no podía moverme. Literalmente no pude caminar durante dos días, y finalmente mi consumo se disparó. Tuve 10 traficantes de drogas a la vez. Entre 75 y 80 Valium por noche. No sé cómo carajo sigo aquí”, reveló hace algún tiempo, refiriéndose al 2006 cuando murió su amigo Proof.