Fan de Karol G casi pierde un ojo en pleno concierto tras recibir esquirla de un fuego pirotécnico

En Lima, Perú, Karol G llevó a cabo un impresionante show que contó con luces y pirotecnia en el evento. Sin embargo, Mayra Liset Salvatierra Babilón, una de las asistentes al show, recibió el impacto de los efectos especiales en su ojo.

La mujer estaba disfrutando de show y sintió que algo cayó fuertemente en su ojo derecho y lo afectó. Trató de mantener la calma, pero se agravó y buscó asistencia médica adecuada en el lugar, pero no había rastros de ellos. Esto generó indignación entre los cibernautas, quienes se enteraron del caso a través del relato de la víctima en sus redes sociales.

Mayra subió un video a TikTok en el que agradeció a las personas por estar pendientes de su salud y su recuperación tras el incidente en su ojo. Afortunadamente, según manifestó, la mujer no perdió la visión.

Por el momento, el equipo de Karol G no se ha manifestado al respecto.

Cabe mencionar que algunos shows de la colombiana se han visto afectados por incidentes que ocurren antes, durante o después de los conciertos.

Una de las noticias que generó mayor estupor fue cuando se conoció la tragedia a las afueras de un concierto de Karol G en Guatemala, en el que un hombre disparó a los dueños de un automóvil estacionado que le reclamaban por encontrar en éste los vidrios rotos. Una de las balas se llevó también la vida de una mujer de 31 años que estaba embarazada.

Posteriormente se conoció el susto de la antioqueña en su avión privado, que tuvo que aterrizar de emergencia por fallas que ponían en riesgo la vida de los pasajeros.

"No sé qué está pasando energéticamente, pero, sea lo que sea, no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver un show, y lo vamos a hacer", dijo Karol G entre lágrimas en uno de sus conciertos.