Britney Spears insulta y se burla de su hermana Jamie Lynn

La disputa entre Britney Spears y su hermana menor, Jamie Lynn, continúa. La cantante y bailarina publicó un video en el que desbordó insultos hacia su familiar, burlándose de ella. Aunque eliminó el video momentos después, este alcanzó a ser visto por gran número de personas y registrado por la prensa.

La cantante no lo pasó bien durante 13 años bajo la tutela de su padre y aunque ya se conoció que quedó 100% libre tras su demanda ella aún expresa el dolor hacia sus familiares, a quienes en más de una ocasión acusó de haberle dado la espalda cuando su padre evidenciaba un abuso de poder sobre ella.

Britney ha mantenido su postura contra su hermana, quien ha respondido que considera que la cantante tiene una conducta “errática, paranoica y en espiral”.

La más reciente discordia entre la princesa del pop y su hermana fue por el reality show británico en el que Jamie Lynn participa “¡I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!”.

Allí, la hermana de la cantante solicitó ser bañada en la jungla por un momento de ansiedad que tuvo, luego de que manifestara que extraña a sus hijos.

Britney Spears consideró que se trataba de una actitud en la Jamie tiene solamente un deseo de atención especial, por lo que grabó un video en el que se le ve de copiloto en un vehículo dirigiéndose a un bosque y diciendo: “Pequeña perra. Ella dijo ‘Báñenme porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijos. Atiéndanme ‘Pequeña perra”. Posteriormente, la cantante eliminó el clip de sus redes sociales.

A pesar de que Jamie Lynn no ha manifestado públicamente mucho respecto a su hermana, en ocasiones ha mencionado temas que para la cantante también son una burla, como cuando dijo que había sido “realmente vergonzosa” la vez que Britney perdió frente a Christina Aguilera en la disputa del premio Grammy a la Mejor Nuevo Artista en el año 2000.