‘Amo su música’ | Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake por lo que dijo en su libro

Parece que Britney Spears ha puesto en práctica el sabio refrán que dice que "el tiempo cura todas las heridas", pues luego de más de 20 años de aquel mediático noviazgo con la estrella de NSYNC, Justin Timberlake, y los innumerables titulares amarillistas sobre las razones que ocasionaron su rompimiento, la princesita del pop ha logrado superar el dolor que le produjo su primer amor frustrado.

De todos los secretos que Brtiney Spears reveló en su libro de memorias "The Woman in Me", el más impactante y polémico sin duda fue su embarazo de Justin Timberlake cuando apenas tenía 19 años. La cantante relató que por entonces ambos eran las estrellas juveniles del momento y Justin no estaba dispuesto a sacrificar su carrera por formar una familia, por lo que persuadió a la cantante para que abortara.

"Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho”, cuenta la cantante en su libro.

Esto generó una avalancha de críticas en contra de Justin a quien acusaron de ser una mala persona y aprovecharse de la inocencia de Britney. Sin embargo, a tres meses de publicado el libro, la cantante decidió disculparse con quien se haya ofendido por lo que escribió en su libro. No obstante, lo que más sorprendió a sus seguidores fue su “amor público” por la nueva música de su exnovio.

La estrella del pop de 42 años publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de Justin Timberlake con Jimmy Fallon durante su actuación en "Tonight Show" de la semana pasada donde cantaron “Selfish” el segundo sencillo de su nuevo álbum musical.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas sobre las que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente…”, escribió. “También quería decir que estoy enamorado de la nueva canción de Justin Timberlake 'Selfish' 🌹 Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? P.D. 'Sanctified' también es increíble 🤩”.

Cabe recordar que la base de fans más fiel de Britney ha sido muy dura con Justin a raíz su relación fallida, incluso más de 20 años después, aún siguen troleando su nueva música haciendo que decaiga en iTunes.

En su autobiografía, Spears detalla su relación pasada con Timberlake, incluida la revelación de que tuvo un aborto después de quedar embarazada del bebé del cantante porque él “no quería ser padre”. Tras someterse a esta experiencia, la cantante escribió: "Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida".

Las memorias de Spears también profundizan en su experiencia de tutela , su relación con su familia y su “apasionada” aventura con Colin Farrell.