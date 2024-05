Genios musicales que fueron rechazados antes de convertirse en leyendas

Algunos de los artistas más conocidos y legendarios en la industria musical recibieron un “No” como respuesta en los inicios de su camino. Sin embargo, corrieron con la fortuna de creer en ellos mismos. Dentro de los millones de cantantes, pintores, actores y celebridades en general, existe un amplio numero de puertas que se cerraron ante ellos.

En términos de música 15 de ese conglomerado se destacan a continuación.

Queen

Curiosamente, una de sus canciones más famosas, “Bohemian Rhapsody”, fue rechazada por los productores ejecutivos debido a que esta duraba 6 minutos. Sin embargo, ya eran un grupo reconocido y decidieron empeñarse en lograr producirla en octubre de 1975. Finalmente la lanzaron y la canción vendió en su momento más de 10 millones de copias.

Coldplay

Esta banda en plena década de los 90 recibió como crítica que eran un grupo “ordinario”, lo que reveló el bajista de Blur, por lo que no los asociaron con un sello discográfico, Alex James, Damien Hirst y Joe Strummer tuvieron la oportunidad de hacerlos brillar, pero su música no les gustó. En el 2000, Chris Martin y su grupo presentaron el primer álbum y desde entonces no han parado de generar millonarias ganancias y giras mundiales.

Missy Elliott

La rapera envió grabaciones a Michael y Janet Jackson, quienes no le dieron respuesta. Más tarde, notó que en varias compañías le decían que “se veía mal” cantando a pesar de su talento, por lo que hizo su primer sello discográfico y lo lanzó en 1997.

Linkin Park

Fueron descartados por varias compañías discográficas, incluyendo a Warner Bros, quienes les cerraron la puerta al menos tres veces. En la cuarta ocasión, les dieron la oportunidad con el álbum Hybrid Theory en el 2000, el cual llegó a vender más de 20 millones de copias y con el que ganaron un Grammy con Crawling.

Ed Sheeran

Participó en el programa de televisión musical Britannia High, donde además de cantar debía bailar, pero lo eliminaron porque una profesora dijo “no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero lo intenta”. En 2011 lanzó The A Team y desde entonces se mantiene entre los mejores de la industria musical.

Justin Bieber

Participó en un concurso de Stratford durante 2007 y lo perdió contra una chica llamada Kristen Hawley. No se rindió y lanzó su álbum My World y tres años más tarde en el que se incluye la canción que lo lanzó a la fama “Baby”.

Shakira

La cantante colombiana fue rechazada por su profesor de canto e incluso criticada por su particular voz, le llegaron a decir que “cantaba como una cabra”. La barranquillera siguió adelante y en los 90 publicó Pies Descalzos, ahora es una de las artistas mayor conocidas mundialmente.

The Smiths

El vocalista Morrisey se acercó a Factory Récords durante la década de los 80’s, y le dijo al empresario Tony Wilson que quería ser una estrella pop, lo que recibió como respuesta fue una carcajada y un “Muy interesante, Steven”, en tono de burla. Tiempo después el grupo apareció en el programa Top of The Pops y publicó cuatro álbumes de estudio.

Mon Laferte

La cantante chilena confesó que hizo parte de un programa local durante 2003 en el que se le conocía como Monserrat Bustamante, su nombre de pila. Sin embargo, allí sentía que no apreciaban su estilo, así que se mudó a México y allí lanzó “Tu falta de querer”. Desde entonces tomó fama y fue respetada en su género.

Dave Grohl

Relató que a sus 14 años trató de contactar a Dischord Records para darse a conocer. Al parecer no le contestaron, porque años más tarde llegó a Nirvana como baterista hasta que el grupo se desintegró y posteriormente formó las filas como vocalista y guitarrista de Foo Fighters.

Rosalía

En 2008, la cantante española participó en el programa Tú sí que vales. Uno de los jurados le dijo: “Tienes mucho potencial, pero no sabes cómo sacarlo. Has desafinado bastante”. Rosalía lo tomó muy bien y diez años más tarde lanzó Malamente, con la que ganó popularidad desde entonces.

Joan Jett

Al separarse de la banda The Runaways ninguna disquera la apoyó como solista hasta que, con Kenny Laguna, en 1980 creó su propio sello, Blackheart Records y lanzó “Bad Reputation”, producto con el que fue reconocida.

Britney Spears

Cuando tenía 10 años participó en el concurso de canto Star Search, pero perdió contra Marty Thomas de 12 años. Luego, formó parte de El club de Mickey Mouse y en 1998 trabajó en los álbumes que aún a la fecha son íconos del pop, Baby One More Time y ¡Oops!... I Did It Again.

Dua Lipa

Fue rechazada en el coro de la escuela primaria debido a que su voz no alcanzaba las notas altas. En 2015 firmó con una compañía discográfica y se dio a conocer y desde el lanzamiento de su primer disco homónimo continúa enamorando a sus fans y fortaleciéndose en la industria con colaboraciones junto a artistas de larga trayectoria como Elton John.

Alejandro Sanz

Hispavox le rechazó sus letras diciéndole que no eran comerciales y no triunfarían. Warner Music lo acogió y ahora esas canciones hacen parte del álbum Viviendo deprisa, con el que en 1991 vendió un millón de copias.