Sofia Vergara reveló que tiene una adicción que no ha logrado superar ni con hipnosis

La famosa actriz colombiana, Sofía Vergara, confesó que tiene una adicción tremenda que no ha logrado curar, ni siquiera cuando se ha sometido a varios tratamientos y la hipnosis ha sido uno de ellos.

La barranquillera de 51 años, quien actualmente se desempeña como jurado de America’s Got Talent, reveló que lucha fuertemente con varios métodos por su adicción a los postres.

Detalló que para ella significa un tema serio: “Tengo una adicción a los dulces, al azúcar. Y ya lo he aceptado, porque he probado muchas cosas, incluso la hipnosis, y no funciona”, dijo la actriz.

También mencionó que claramente el ser adicta al dulce le dificulta muchísimo más poder tener un estilo de vida saludable en lo que a dietas equilibradas se refiere. Sin embargo, es claro que le encantan los pasteles y así se le complica mucho resolverlo.

“Pastel. Siempre es pastel. Es decir, de cualquier tipo. Pero sí me gusta el dulce de leche; es como un caramelo. Normalmente no lo hacen tan bien aquí en Los Ángeles. No he encontrado a nadie, pero cuando voy a Miami o a Latinoamérica, son geniales”, explicó.

“Intento llevar una dieta equilibrada cuando puedo en casa, o sea, no como hamburguesas, pizza, cosas que engordan. Intento comer sano para poder comer dulces”, dijo y se refirió a que intenta que el ejercicio pueda suplir un poco el asunto para que no suba de peso, lo que hace a través de “entrenamientos locos” por su problema en las rodillas “He hecho ejercicio como una persona mayor toda mi vida, hago pesas pequeñas”, puntualizó.

Aun así, esto no es un impedimento para que trabaje en otras áreas de su salud que la han llevado a sentirse hermosa y segura a su edad: “Ahora que soy mayor, es grandioso, porque sabes exactamente lo que te gusta, lo que te queda bien, lo que no te queda bien. No hago lo que está de moda. Solo hago lo que se siente bien, me hace sentir segura y hermosa”, concluyó.