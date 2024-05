Actriz de la 'Ley y el Orden' lleva a juicio a repartidor que le disparó y mató a su perro 'sin razón'

Angie Harmon, actriz de La ley y el orden, reveló que llevará a la corte al hombre que disparó y mató a su perro Oliver, luego de que según él afirmara que lo hizo en defensa propia.

Christopher Anthoney Reid, un trabajador de delivery llegó a su casa para realizar una entrega el 30 de marzo. Sin embargo, la persona que debía entregarlo era una mujer llamada Merle.

Cuando Christopher llegó al domicilio en el que vive Angie junto a sus tres hijas, sacó un arma y disparó contra el perro de la actriz, logrando que el impacto rompiera cinco costillas y perforara el pulmón del can. Además de esto, la mascota recibió un golpe en el estómago.

Angie y su familia salieron aireadas de la casa para socorrerlo en medio de una escena en la que la sangre corría por el jardín y ya no había mucho que se pudiera hacer para salvarlo: “Corríamos, gritábamos, llorábamos. Recuerdo pensar lo extraño que era que el hombre simplemente nos mirara como si fuéramos entretenimiento”, dijo la actriz.

Aunque el repartidor dijo que lo hizo en defensa propia, Angie no le creyó y aseguró: “Él no estaba agitado. No estaba asustado. No estaba enojado. No estaba arrepentido. No tenía ni una marca. No tenía ni un rasguño; no tenía los vaqueros rotos. Y lo más importante, no pidió ayuda. Dice que fue atacado múltiples veces por Ollie y que tuvo que derribarlo. Pero ni siquiera pidió una venda o una ambulancia”.

La actriz demandó y exigió una compensación de más de 25 mil dólares por invasión de propiedad, negligencia, invasión de privacidad, y otros cargos contra Christopher y la empresa Instacart, para la cual él trabajaba al momento del envío.

La mujer aseguró que se trató de otro miembro de la familia que no tenía por qué morir de esa forma: “Todos estamos en terapia por trastorno de estrés post-traumático. No hay razón para que alguien pase por esto. Ninguna”.

La empresa suspendió a Christopher y aclaró que colaborará con la actriz y las autoridades en la investigación dado que tienen una política de cero tolerancias hacia la violencia.

“Todavía tengo muchas ganas de llorar. Puedo sentir mis temblores. Es difícil, insondable, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. No podemos sentarnos, tomar el reembolso de Instacart y decir ‘Vale, gracias‘. Este es como un llamado público. La gente tiene que saber que estas cosas pueden pasar”, concluyó la actriz.