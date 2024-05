¡Usaba pasamontañas! Amiga de Clara Chía revela como empezó la relación con Piqué

En los últimos días un video en TikTok cobró fuerza luego de que en este una mujer que asegura haber sido compañera de trabajo de Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, relatara cómo fue que la catalana se conoció con el exfutbolista del FC Barcelona.

Desde la ruptura amorosa entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, son muchas las especulaciones respecto a cómo se conoció él con su novia, la mujer por la que le dijo adiós al hogar que había formado con la artista colombiana.

Stella Jou, una joven que es usuaria de TikTok, relató que trabajó en un bar de copas en el que también laboró Clara Chía y que allí se conocieron ambas.

"Cuando comencé a trabajar allí, mi compañera era Clara. Si os soy sincera, al principio, no tenía ni idea de que por ahí se movía ese tipo de gente. Yo nunca he sido muy fanática, entonces no tenía ni idea de que cada noche, en ese bar, era encontrarse constantemente con futbolistas, cantantes", afirmó la mujer.

Además, aclaró que a pesar de que no tuvo una relación tan cercana a Clara Chía al ser compañeras de trabajo pudo notar que se trataba de una chica amable, aunque hablaran en realidad muy poco entre ellas: "Era una chica bastante simpática, pero tampoco hablábamos mucho. Yo soy una persona tímida y tampoco soy de ir a hablar a la gente", dijo.

Stella reveló que "Clara tenía novio, yo lo conocía y venía muchísimo al bar de copas en el que trabajábamos", sin embargo, de repente empezó a ir al bar otro hombre, quien tenía un pasamontañas cubriéndole parte del rostro y pasaba buen tiempo hablando con Clara Chía.

Al quitarse la capucha Stella notó que era Gerard Piqué y que este tenía una relación muy buena con Clara, quien se quedaba hasta tarde atendiendo en el lugar al que llegaban frecuentemente personalidades famosas: "Todo empezó a tener mucho sentido", dijo la mujer refiriéndose al momento en el que supo que ambos tenían una relación.