Campeón de la UFC estalla de dolor por el fallecimiento de su hijo

Francis Ngannou, campeón de la UFC, compartió con mucha congoja el dolor con el que trata de lidiar cada segundo tras el reciente fallecimiento de su bebé de 16 meses. Aunque no disfrutó mucho tiempo de la vida del menor, está claro que para el deportista significaba un proyecto de vida en conjunto que lo mantenía feliz e ilusionado por tener un hijo con el que podía compartir sus mejores momentos.

Así lo dio a conocer luego de que el bebé muriera el 27 de abril por razones aún desconocidas, ya que Francis se caracterizaba por mantener en total reserva su vida personal en las redes sociales.

Sin embargo, no pudo aguantar más el dolor y se desbordó en las plataformas digitales tratando de encontrar consuelo: "Demasiado pronto para irse, pero ya se ha ido. Mi pequeño hijo, mi compañero, mi compañero Kobe estaba lleno de vida y alegría. Ahora está sin vida. Grité su nombre una y otra vez, pero no responde", posteó en la descripción sobre una foto en blanco y negro con su hijo, junto con la fecha de nacimiento y muerte del bebé.

A sus 37 años, Francis tampoco ha querido revelar quién es la madre del menor. Aun así, ha dejado claro que se trataba de un regalo con el que había encontrado la mejor versión de sí mismo.

"¿Cómo lidias con algo así?" él continuó. "¿Cómo puedes vivir con esto? Por favor ayúdame si tienes una idea porque realmente no sé qué hacer ni cómo lidiar con esto", dijo el campeón.

Luego escribió en su cuenta de X, antes Twitter: "¿Cuál es el propósito de la vida si aquello por lo que luchamos con uñas y dientes es lo que finalmente nos golpea más fuerte?", dijo que la vida es "tan injusta y despiadada", y que no aún no comprende cómo y para qué es que "siempre nos quita lo que no tenemos".

Conor McGregor se solidarizó con su colega y le escribió: "Lamento mucho saber de tu pérdida, Francis, mis oraciones están contigo y tu familia en este momento".

Eric Nicksick, su entrenador personal, también le escribió un mensaje: "Han sido unos días difíciles, las palabras no pueden expresar el dolor que todos sentimos por la familia Ngannou durante este tiempo. Por favor, ten a Francis y a su familia en tu corazón, y que esto sea un recordatorio de la fragilidad de la vida. Di 'te amo' más a menudo, el mañana no está garantizado".