¡Impresionante! Adolescente captó el paso de un meteorito que iluminó el cielo de Portugal

Un maravilloso espectáculo se registró este 19 de mayo en Portugal, donde los residentes de Aveiro y otras zonas del país pudieron registrar el paso de un impresionante meteorito que los estremeció mientras dejaba una gran marca de tonos azules y verdes en el cielo.

Incluso una de las afortunadas en vivir la experiencia y registrarla sin culpa fue una joven que estaba grabando un video para TikTok, quien tenía la pantalla de su celular inclinada hacia el cielo y mientras hablaba paró cuando vio el destello acercándose a ella, se quedó viéndolo como si se tratara de la llegada del apocalipsis y mientras tanto el meteorito atravesó sobre la tiktoker dejando la iluminación a su paso.

Aun que el cuerpo celeste se pudo ver en España y Portugal, de manera casual, los cibernautas reclamaron en redes sociales el hecho de que no les avisaron para dejar un registro y poder disfrutar de este: "¿Por qué no nos han avisado, con este no podían avisar ni unas horas antes pa’ verlo chulo?", dijo una usuaria de X.

Hasta el momento la comunidad científica no se ha pronunciado oficialmente al respecto, aunque se conoce que el cuerpo celeste se desintegró poco tiempo después en la atmósfera.

Algunos meteoritos dejan un rastro de luz de colores bonitos en el cielo debido a varios factores que influyen en el proceso de entrada a la atmósfera terrestre:

Los meteoritos están compuestos de diferentes elementos y minerales. Cuando estos elementos se queman al entrar en la atmósfera, emiten luz de colores específicos. Por ejemplo, el sodio produce un color amarillo, el hierro puede producir un color amarillo a verdoso, el magnesio brilla en azul verdoso y el calcio en púrpura.

La velocidad a la que el meteorito entra en la atmósfera también afecta el color del rastro de luz. A velocidades más altas, la fricción con el aire es mayor, lo que puede producir colores más brillantes y variados debido a la ionización de los gases atmosféricos.

La fricción del meteorito con la atmósfera genera una enorme cantidad de calor, haciendo que los materiales del meteorito se vaporicen y emitan luz. La temperatura alcanzada puede influir en el color del rastro de luz, ya que diferentes materiales se vaporizan y emiten luz a diferentes temperaturas.

Los gases presentes en la atmósfera (como el nitrógeno y el oxígeno) también se ionizan y brillan cuando el meteorito pasa a través de ellos, contribuyendo a los colores observados en el rastro.

Estos factores combinados pueden crear un espectáculo de colores en el cielo cuando un meteorito atraviesa la atmósfera, produciendo destellos y estelas de luz de colores variados.