William Levy: 'He alimentado bocas que han hablado mal de mí'

El actor William Levy y su exesposa Elizabeth Gutiérrez no lo han venido pasando bien luego de que se expusiera en los medios de comunicación los escándalos que rondaron alrededor de la relación de la expareja, entre los que hubo agresiones y presuntas infidelidades.

El rifirrafe ha sido continuo entre ambos y la prensa no ha dado tregua para exponerlos, mucho más luego de que se conocieran los videos en los que Elizabeth Gutiérrez estaba con la policía intentando dejar expuesto lo que ocurría al interior de la casa en la que vivió junto a su expareja y sus hijos.

Ahora, el actor se volvió a expresar entorno a su pasado con su exesposa mencionando que ha sido traicionado por más de una persona en todo el proceso, y aunque no dio nombres concretos sí dejó claro que fueron de personas a quienes en algún momento él les tendió la mano.

"He alimentado bocas que han hablado mierda sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme. Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros. Después de todas esas payasadas, todavía estoy aquí siendo yo. Que tengan un bello domingo, los amo", posteó el cubano el pasado fin de semana a través de una historia en sus redes sociales.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez tendrán que continuar cruzándose en su vida laboral. Recientemente el actor firmó un acuerdo con Univisión para actuar y producir en dos proyectos de Vix, una película y una serie.

Por lo pronto, la familia se dividió y sus dos hijos tomaron bandos distintos. Actualmente Elizabeth vive con su hija mientras que William comparte con su hijo varón.

También se conocieron detalles de que desde la separación Elizabeth Gutiérrez y su hija han atravesado una complicada situación económica.