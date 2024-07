¡Bob Esponja es autista! Actor que le da voz confirma que el personaje está dentro del espectro

El actor de doblabje Tom Kenny, quien ha prestado su voz para darle vida al personaje desde 1999 en la versión original en inglés, reveló que Bob Esponja es autista y llamó a esta condición su "superpoder".

Aunque ya había sospechas de que el personaje que vive en la piña al fondo del mar tenía una condición que lo hacían diferente a los demás, el autor confirmó precisamente a uno de los seguidores de la serie de Nickelodeon que Bob Esponja tiene un especto autista.

Te puede interesar: Cantante de rock fallece electrocutado en pleno concierto mientras tocaba la guitarra ¿Cómo pasó?

Te puede interesar: Hallan el cuerpo de influencer dentro de un carro quemado: un amigo 'enamorado' confesó el asesinato

Tom hizo la revelación durante un panel de preguntas y respuestas en la Motor City Comic Con en Detroit a principios de este año.

"Fue la primera vez que me hicieron esta pregunta. Una persona que obviamente estaba en el espectro se me acercó y me dijo: 'Tengo una pregunta para ti, Tom Kenny. ¿Bob Esponja es autista? ¿El propio Bob Esponja es autista como personaje?'", explicó en un video publicado por un fan.

El actor no solo le verificó al fan que su sospecha era cierta, sino que además le reveló que justamente esa característica era la que había convertido a Bob Esponja en un personaje legendario, inolvidable y capaz de hacer cosas que otros no.

"Sí, ¡por supuesto! Por supuesto que lo es. ¿Sabes qué? Ese es su superpoder, al igual que es tu superpoder", recordó Tom haberle dicho al fan.

De inmediato, los comentarios fueron positivos: "Lo sabía. No me extraña que lo comprendiera tan bien"; "Ahora me identifico aún más con él", mencionaron otros seguidores de la serie.

"No sé qué hay en ese programa que hable a los niños que están en el espectro autista, pero es más que otros dibujos animados, porque Bob Esponja como personaje es un poco autista. Obsesionado con su trabajo, muy trabajador, se mete muy, muy profundamente en algo", dijo en el podcast WTF de Marc Maron en 2012, a través de The Independent.

¿Qué es el autismo?

El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Se caracteriza por dificultades en la comunicación verbal y no verbal, comportamientos repetitivos y una gama limitada de intereses. Los síntomas pueden variar ampliamente en términos de severidad, y las personas con autismo pueden tener diferentes niveles de inteligencia y habilidades.