El tierno gesto de Adam Sandler con Jennifer Aniston tras conocer su lucha por ser mamá

La actriz Jennifer Aniston recibe un ramo de flores enviado por su colega Adam Sandler cada Día Internacional de la Madre, así se lo reveló una fuente cerca a la actriz a la revista WSJ Magazine.

Ambos actores han sido amigos desde la adolescencia, han trabajado juntos en varias producciones audiovisuales y se les ha visto contentos en eventos públicos y compartiendo con sus parejas, sin embargo, era desconocido hasta ahora el detalle que Sandler tiene con Aniston cada que se celebra el Día Internacional de la Madre.

Desde que la actriz fue esposa de Brad Pitt la prensa la ha hecho sentir presionada sobre ser mamá, lo que sin duda también es un deseo de ella.

Aun así, después de mucho tiempo, Jennifer Aniston abordó el tema y reveló que no le es posible quedar embarazada con facilidad, por lo tanto, se tuvo que someter a un proceso de fecundación in vitro que no logró darle los resultados que esperaba.

"Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, reveló Aniston.

Su triste noticia tuvo que asumirla con madurez y allí estuvo su amigo Adam Sandler, junto a su esposa Jackie, animando a la actriz a pesar de la adversidad: “Aniston, que no tiene hijos y ha hablado abiertamente sobre sus problemas con el tratamiento de fertilidad, dice que Sandler y su esposa le envían flores cada Día de la Madre”, reveló la fuente.

La fecundación in vitro (FIV)

Estimulación ovárica: La mujer recibe medicamentos para estimular los ovarios a producir varios óvulos.

Recuperación de óvulos: Se extraen los óvulos de los ovarios mediante una pequeña intervención quirúrgica.

Fertilización: Los óvulos se combinan con espermatozoides en un laboratorio para fertilizarlos.

Cultivo de embriones: Los embriones se desarrollan en el laboratorio durante unos días.

Transferencia de embriones: Uno o más embriones se colocan en el útero de la mujer para intentar establecer un embarazo.