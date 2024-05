Dua Lipa no cree en la terapia psicológica: 'Cada vez que tengo un dilema consulto el horóscopo'

La cantante Dua Lipa aclaró qué medidas toma para tener buenas decisiones cuando un momento agobiante o de presión se le planta en el camino, algo que es muy recurrente en su carrera dentro de la industria musical.

Para la cantante la posibilidad de asistir a un terapeuta o psicólogo está anulada, en su lugar ella prefiere ir a una astróloga de confianza con quien puede entablar una conversación directa sobre las predicciones a futuro y resolver los dilemas del porvenir.

Esto ha hecho que la cantante de 28 años se sienta particularmente “enganchada con el estudio de los cuerpos celestes”.

“Digámoslo así. No tengo terapeuta, pero tengo una astróloga. Cada vez que tengo un dilema hablo con mi Rosie. Le pregunto, ¿qué dice este mes? ¿cómo será? Y ella me responde: ‘chica, estos días serán una locura’”, dijo la artista.

También estableció que le brinda más tranquilidad y credibilidad la astrología que la psicología, ya que encuentra en la primera un hilo futurista que la conduce a donde quiere llegar y más aún cuando cuenta con el asesoramiento de Rosie: “Es muy buena. Me encanta. Yo solía tener una sesión astrológica todos los años en mi cumpleaños, obtener como un resumen anual. Pero ahora profundizo un poco más. Estoy enganchada”, aclaró.

No es la primera vez que Dua Lipa se expresa contra la terapia convencional enfatizando en que a ella le funcionan otros métodos más que ese, en el pasado lo dejó claro durante la entrevista con la revista Rolling Stone.

“Para ser honesta, no soy muy buena en terapia. Por mucho que sea disciplinada en tantas áreas de mi vida, o intento serlo, me resulta un poco más difícil encerrarme para hablar sobre cómo me siento. Creo que eso se debe en parte al hecho de que creo que tengo una comunicación muy fácil con mis amigos. Hablo con mis amigos sobre todo lo que está pasando”, añadió. Además, informó que cuida de su salud mental practicando meditación y yoga.