Fallece influencer tras ingerir analgésicos para la resaca: pasó 38 días en coma y no se recuperó

La famosa influencer rusa que se había hecho conocer en redes sociales como Russian Nana, falleció tras una ingesta de analgésicos para aliviar una resaca. Así lo informó su pareja Wang Tao, quien es un tatuador chino y había salido de fiesta con la creadora de contenido.

La mujer tenía 31 años y vivía en la provincia de Guizhou, China, donde decidió salir de fiesta con su novio la noche del 27 de marzo. Luego de una aparente ingesta desmedida de alcohol, a la influencer se le manifestó un dolor de cabeza insoportable que la hizo consumir analgésicos y acostarse a dormir.

Sin embargo, al día siguiente no despertó y tras intentar que lo hiciera y no conseguirlo, Wang Tao la llevó de urgencias al hospital, en donde pasó 38 días en coma. Lamentablemente la creadora de contenido no se recuperó y terminó falleciendo.

Su pareja anunció el deceso a través de un video en Douyin. Ante las circunstancias, las autoridades asiáticas investigan el caso considerando una sospecha de ingesta de Fentanilo, producido ilícitamente por algunos laboratorios en China.

El consumo excesivo de analgésicos para aliviar los síntomas de una resaca puede tener varios efectos negativos en el organismo.

Paracetamol (Acetaminofén):

Causa toxicidad hepática: Ya que el paracetamol en dosis altas es hepatotóxico, lo que significa que puede dañar el hígado. Dado que el alcohol ya ejerce una presión significativa sobre el hígado, combinar grandes cantidades de paracetamol con una resaca puede aumentar el riesgo de daño hepático grave o incluso insuficiencia hepática.

AINEs (Anti-inflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno y aspirina):

Problemas gastrointestinales : El consumo excesivo de AINEs puede irritar el revestimiento del estómago, lo que aumenta el riesgo de gastritis, úlceras pépticas y sangrado gastrointestinal. El alcohol también irrita el estómago, por lo que su combinación con AINEs puede exacerbar estos efectos.

: El consumo excesivo de AINEs puede irritar el revestimiento del estómago, lo que aumenta el riesgo de gastritis, úlceras pépticas y sangrado gastrointestinal. El alcohol también irrita el estómago, por lo que su combinación con AINEs puede exacerbar estos efectos. Fallas renales: Los AINEs pueden afectar la función renal, especialmente en grandes dosis o con uso prolongado. El alcohol también puede tener efectos deshidratantes que impactan negativamente la función renal, aumentando el riesgo de daño renal.

Los AINEs pueden afectar la función renal, especialmente en grandes dosis o con uso prolongado. El alcohol también puede tener efectos deshidratantes que impactan negativamente la función renal, aumentando el riesgo de daño renal. Riesgos cardiovasculares: El uso excesivo de algunos AINEs ha sido vinculado a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Combinación de analgésicos:

Causa sobredosis accidental: La combinación de diferentes tipos de analgésicos o el uso de múltiples productos que contienen el mismo ingrediente activo puede llevar fácilmente a una sobredosis, con consecuencias potencialmente graves para el hígado, riñones y otros órganos.

¿Cómo eliminar la resaca?