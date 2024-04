Influencer reveló como intentaron drogarla y abusar sexualmente de ella

Caeli, una famosa youtuber, reveló que fue drogada y que intentaron abusar de ella sus propios “amigos”. La joven relató cómo fue uno de los momentos más duros de su vida y las marcas que dejó en ella.

La reconocida creadora de contenido en YouTube reveló en el podcast ‘Un Tal Fredo’, que todo ocurrió durante un viaje a Argentina durante el año 2019, en donde le intentaron hacer beber un líquido que ella ya había identificado que con tenía droga y después intentaron abusarla sexualmente.

“No se lo deseo a ninguna mujer”, dijo antes de relatar cómo fue su experiencia y cómo pudo huir de sus agresores. Según lo narró, el “amigo” con quien estaba, quien también es youtuber, había ido junto a otro grupo de hombres, a ponerle “un polvito” en la bebida “te drogan para abusar de ti”, relató Caeli.

Su mánager le había enviado una agente de la policía para que Caeli pudiera salir de la casa en la que estaba con ellos. Aun así, la creadora de contenido no recibió el apoyo que esperaba y fue por sus propios medios que pudo escapar del lugar.

“Me jalaron al piso donde ya no estaba viendo la patrulla, me empiezan a gritar, me empezaron a patear. Yo empecé a tratar de zafarme y dije: ‘solo llega a la puerta’. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar. Me aventé por las escaleras y salgo y la policía me agarra y yo me salvé”, dijo Caeli.

Aun así, esta no es la única vez que le ocurrió algo similar. También detalló que un exnovio intentó hacerle lo mismo, pero ella se salvó debido a que tenía una cámara de seguridad en un oso de peluche.

Caeli entró en depresión tras los sucesos y tuvo que darle la espalda a varios proyectos que tenía, afectando también su carrera.

La youtuber reflexionó sobre lo complejo que le fue evadir la situación en ese momento y que desafortunadamente hay muchas mujeres que caen en las garras de este tipo de depredadores sin tanta suerte como la que tuvo ella.