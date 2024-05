Mujer que llevó a su tío muerto a un banco para retirar un préstamo fue puesta en libertad

La historia de Érika de Souza se conoció en las redes sociales luego de que los trabajadores de una sucursal bancaria y otros usuarios de la entidad la grabaran con su familiar fallecido intentando retirar un préstamo por 17 mil reales, es decir a 3 mil 355 dólares estadounidenses.

Los videos fueron subidos a las plataformas digitales, en las que se hizo viral debido a que se evidencia que el hombre permanece inerte en su silla mientras ella intenta aparentar total normalidad.

"Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmas, no hay manera. No puedo firmar por ti. Firma para no darme más dolores de cabeza", le decía Érika de Souza al cuerpo sin vida de su tío.

La mujer procuraba sostener el cuerpo sin vida de su familiar y debido a ello los trabajadores del lugar llamaron a la policía: "ella intentó simular que él lo firmaba. Ya entró muerto al banco", manifestó uno de los trabajadores del banco.

Según la información oficial, Paulo Roberto Braga, el tío de Érika, llevaba varias horas de haber fallecido.

Luciana Mocco, la jueza encargada del caso en Rio de Janeiro, estableció que Érika puede quedar en libertad provisional debido a que no es una persona peligrosa.

“A pesar de la gran repercusión del caso en las redes nacionales e internacionales, ya que el video tomado en el interior de la sucursal bancaria fue ampliamente difundido en las redes sociales, no se justifica la medida excepcional de privación de libertad”, dijo la jueza.

A pesar de estar en libertad provisional a Érika se le seguirá investigando por los delitos de profanación de cadáver, tentativa de estafa y malversación de fondos.