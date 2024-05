Kevin Spacey arremte contra documental que narra sus abusos sexuales

El actor Kevin Spacey dijo que no se quedará de brazos cruzados frente a lo que él considera ha sido un ataque de un medio de comunicación que quiere acabar con su carrera acusándolo en un documental de las denuncias por abuso sexual.

La producción del documental de Channel 4, que se titula Spacey Unmascked programado para lanzarse en el Reino Unido el 6 y 7 de mayo, ha ofendido altamente al actor, quien afirma que el único propósito de ellos es subir los índices en su audiencia.

“No voy a quedarme de brazos cruzados ante el ataque de una cadena moribunda con un ‘documental’ unilateral sobre mí en su desesperado intento de conseguir audiencia”, dijo el actor en su cuenta oficial de X.

Adicionalmente, manifestó que Channel 4 no es adecuado para hablar de las múltiples acusaciones que hubo en su contra y que fue exonerado de ellas cada vez que pudo defenderse de manera adecuada.

Dijo que Channel 4 no le dio tiempo para responder a las acusaciones que se presentaron en el documental antes del estreno, por lo que pidió siete días para responder al respecto, algo que recibió un “no” como respuesta por parte del canal.

“Channel 4 se ha negado basándose en que consideran que pedir una respuesta en 7 días a acusaciones nuevas, anónimas y no específicas es una ‘oportunidad justa’ para mí de refutar cualquier acusación hecha contra mí”, puntualizó.

El documental relata los nueve cargos criminales por los que se le acusó a Kevin Spacey, cuatro de ellos fueron por parte de hombres. En ellos se incluyen cargos por tocamientos indebidos y no deseados, etc., lo que ocurrió desde el 2001 hasta el 2013, mientras el actor dirigía el Teatro Old Vic de Londres.

Kevin Spacey enfrentó múltiples acusaciones de abuso sexual a lo largo de los años. Las acusaciones más prominentes surgieron en 2017, cuando el actor Anthony Rapp afirmó públicamente que Spacey había hecho avances sexuales no deseados hacia él en 1986, cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26.

Después de esta acusación, varias otras personas también presentaron denuncias similares contra Spacey, alegando comportamiento inapropiado y acoso sexual. Estas acusaciones llevaron al inicio de investigaciones policiales y a la caída rápida de la carrera de Spacey, incluida la cancelación de su exitosa serie de Netflix, "House of Cards", y la eliminación de su participación en varias películas.