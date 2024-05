¡Era parte de una escena! Robert De Niro aclara malentendido con manifestantes propalestinos

El actor Robert De Niro recibió todo tipo de insultos en redes sociales, luego de que se filtrara un video en el que supuestamente estaba agrediendo verbalmente a ciudadanos propalestinos en Nueva York.

Tras contactar con el representante de la estrella de Hollywood se logró determinar que se había tratado de un video que sacaron de contexto en redes sociales y al que le pusieron varios títulos sobre De Niro en una presunta disputa verbal con ciudadanos propalestinos.

Lo único que se ve en el video es a Robert De Niro gritando: "¡Esto no es una película! ¡Esto no es una película!... Muévete detrás de la barricada. ¿Te gusta decir tonterías? Pues vete a casa ¡Es peligroso y dicen que lo van a hacer otra vez! ¡Otra vez! No quieren eso. No quieren eso. Ninguno de nosotros quiere eso. Vamos. Pongámonos serios", dice el actor en el video.

Sin embargo, en redes sociales titulaban aquel video diciendo que le estaba gritando a propalestinos que no aparecían en cámara y que supuestamente estaba refiriéndose al ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel.

CNN habló con su publicista y este afirmó que se ha tratado de un video donde Robert De Niro estaba interpretando las líneas de su guion para un nuevo programa televisivo que estaba grabándose en la ciudad de Nueva York.

"Lo que vieron fue una escena directa de la serie de Netflix "Zero Day" con Robert De Niro leyendo líneas tal y como están escritas en el guion", dijo Stan Rosenfield, el publicista del actor.

Por otra parte, Netflix dijo a CNN que el video se grabó el 27 de abril "durante un ensayo en locación" para la serie "Zero Day”.

Robert De Niro ha interpretado una gran variedad de papeles icónicos a lo largo de su carrera, pero uno de los más famosos es su papel como Vito Corleone joven en "El Padrino Parte II" (1974), dirigida por Francis Ford Coppola.

Su actuación en esta película le valió un premio Óscar al Mejor Actor de Reparto. También es conocido por su papel como Travis Bickle en "Taxi Driver" (1976), dirigida por Martin Scorsese, y como Jake LaMotta en "Toro Salvaje" (1980), también dirigida por Scorsese. Estas películas son solo algunas de las muchas que han contribuido a cimentar su reputación como uno de los mejores actores de su generación.