¡Tremendo! Una familia consumió más de 400 dólares en un restaurante y se fueron sin pagar

Un restaurante en el Reino Unido sufrió un impresionante robo a cargo de una familia entera, quienes llegaron al lugar y pidieron para comer los platos más costosos del menú y luego se fueron sin pagar.

La indignación de los dueños y trabajadores del establecimiento fue tan grande que decidieron exponer en internet las fotografías de la familia y la historia de la que fueron víctimas, mucho más después de la frustración que sintieron de que la policía no pudiera ayudarlos a dar con los responsables.

Ocurrió en el restaurante Bella Ciao Italian en Port Talbot, en Reino Unido, cuando una familia de ocho integrantes consumió los platos más finos del menú y un montón de bebidas y postres que en total sumaron una cuenta por 329 libras esterlinas, aproximadamente 409 dólares estadounidenses.

Entre el menú que se les sirvió habían pedido una gran cantidad de finos filetes, más de una docena de bebidas e incluso repitieron raciones de distintos postres.

Tyron Reese, el gerente del restaurante relató a The Mirrror, la prensa local: “Estaban pidiendo las cosas más caras del menú, como filetes y cosas así. Mi esposa dijo: 'Algo no está bien'. Comieron la mayor parte de su pedido, pero también empezaron a devolver platos medio vacíos".

Posteriormente, cuando les pasaron la cuenta por el monto de 329 libras esterlinas, aumentaron el comportamiento extraño utilizando diferentes métodos para evitar el pago hasta que lograron irse.

La madre quedó encargada de pagar la cuenta junto a uno de sus hijos mientras los demás se retiraban del lugar. La mujer aparentó que intentó pagar dos veces con una tarjeta en la que supuestamente había dinero en la cuenta de ahorros. Sin embargo, la tarjeta fue rechazada en las dos ocasiones.

La mujer dijo que iría a buscar otra tarjeta a su carro y dejó mientras tanto a su hijo esperándola dentro del restaurante. El hombre recibió una llamada y luego de contestarla corrió rápidamente afuera del lugar.

El gerente intentó contactar a la familia con el número de teléfono que estaba apuntado en la reserva de la mesa, pero se dio cuenta que el numero no existía.

Ofuscados por no obtener una respuesta llamaron a la policía, junto con quienes revisaron las cámaras de seguridad, pero finalmente el asunto no logró resolverse debido a que las autoridades no encontraron a los autores del hecho.