Alexs Syntek lanza al inodoro el álbum de Karol G ‘Mañana será bonito’ y desata la furia de las redes

El músico y compositor mexicano Aleks Syntek volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de protagonizar una polémica entrevista en la que expresó su opinión sincera sobre el material discográfico de varios artistas. Entre ellos estuvo el álbum "Mañana será bonito" de la Bichota, Karol G, quien no salió muy bien parada, pues el cantautor decidió tirarlo al inodoro atribuyendo que el el trabajo de la colombiana no es de su agrado.

El también artista ha dejado claro en varias ocasiones que no siente mucha admiración, y por lo tanto cierto respeto, hacia algunos cantantes de la actualidad, quienes están llenando estadios y tienen en su gran mayoría acaparada la radio vendiendo entradas de sus conciertos a precios exorbitantes.

Relacionado Aleks Syntek estalló contra quienes atacaron a su hijo por sus gustos musicales

Sin embargo, aunque el éxito musical se ve medido en gran parte gracias a ello, Aleks Syntek considera que la música, el arte y la industria se han transformado categóricamente de una forma en la que a él no le hace mucha gracia.

No es la primera vez que el cantante entra en controversias por expresar sus opiniones de varios artistas y géneros musicales del momento. Esta vez causó mayor indignación para algunos lo que hizo él durante su invitación a un podcast.

Syntek asistió al programa ‘El Podcast + Pedido’, en donde como parte del show debía realizar una especie de juego en la que se le preguntaba sobre algunos discos de diferentes cantantes y si al artista le gustaban se quedaba con ellos y si no los debía meter en un inodoro.

Cuando le llegó el turno a ‘Mañana será bonito’ de Karol G, Aleks Syntek contestó: “Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identificó con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”. Por lo tanto, el disco de ‘La Bichota’ fue arrojado al inodoro mientras el mexicano decía en medio de risas: “No me vayan a funar, no me vayan a funar”.

Discos como los de Shakira, Zoé, Danna Paola, Taylor Swift y Belanova, en cambio, recibieron el aprecio del cantante y se quedaron con él.

Aun así, no dejó pasar la oportunidad para expresar que no está de acuerdo con el comportamiento musical de otra colombiana, Shakira, a quien criticó por la música continua que ha lanzado en contra de su expareja, Gerard Piqué.

"No sé si tú sabes que ella hizo esta canción con Cerati que se llama “'no se puede vivir con tanto veneno”' y digo ya viste que sí se puede vivir con un chorro de veneno, es mi forma de pensar. A lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex, pero y sus hijos, o sea por respeto a los chavos yo no me le iría la yugular al papá de mis hijos", dijo Syntek.