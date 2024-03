Aleks Syntek estalló contra quienes atacaron a su hijo por sus gustos musicales

El cantante, músico y compositor Aleks Syntek, volvió al centro de las críticas tras aremeter contra quienes criticaron a su hijo, luego de comentar que el adolescente había tenido un conflicto en una fiesta que casi llega a los golpes al intentar cambiar la música que estaban escuchando. El artista mexicano, que se ha caracterizado por lanzar duras críticas y hasta menospreciar el género urbano salió como un león en defensa de su hijo.

Esta vez, la polémica a su alrededor vuelve a fomentarse por un tema similar, que tendría como protagonista a su hijo, razón por la que el cantante salió a defenderlo categóricamente.

Resulta que el hijo del artista heredó los gustos musicales de su padre y fue invitado a una fiesta con amigos a la que asistió, pero después de un rato se sintió inconforme con la música que estaba sonando, así que, a la primera oportunidad, decidió cambiarla y poner a escuchar a todos a algunos de sus artistas favoritos.

Sin embargo, al parecer Gorillaz, Coldplay y The Killers, no fueron del agrado de sus amigos, por lo que los ánimos se caldearon y la situación se desarrolló en medio de un pleito que, aunque no pasó a mayores sí generó todo tipo de comentarios contra el hijo del artista.

Algunos internautas tacharon al hijo de Alex Syntek de grosero, intolerante y violento, palabras que por supuesto descalificó por completo el artista e hicieron que saltara a defender a su hijo.

El cantante expresó la situación a través de un video para aclarar cómo fueron los sucesos y también le solicitó a los heaters que dejaran tranquilo a su hijo, que si tenían objeciones se fueran contra él, pero no contra el chico.

“Platiqué que mi hijo se molestó y que casi se agarra a trancazos con unos chavos en una fiesta porque no le permitieron poner a Gorillaz y a The Killers… en ningún momento él agredió a nadie”, afirmó Syntek.

De igual forma, les pidió a los internautas que, si quieren desquitarse con alguien, lo hagan contra él, pero que dejen a su hijo tranquilo ya que él no es una persona pública: “Lo que me molesta es que juzguen a mi hijo… conmigo lo que quieran; a mí critíquenme todo lo que les dé la gana, pero con mis hijos no”, dijo el artista.

Adicionalmente, concluyó su mensaje haciendo un llamado al respeto y a la tolerancia con la música que es del gusto de otras personas: “Yo siempre he educado a mis hijos a ser tolerantes, a escuchar cualquier tipo de música… en mi familia no hay prohibición, pero hay respeto”.

Cabe añadir que su reflexión no fue del agrado de varios seguidores, quienes consideraron incongruente su requerimiento dados su mismos antecedentes: “Si fuera una persona educada respetaría los gustos de cada quien”; “Pues que cambie de amigos y asunto arreglado”, fueron algunos comentarios en redes sociales.