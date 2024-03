'Es víctima de traición' | Vidente sorprendió con predicción de Kate Middleton

Luego de que Kate Middleton, esposa del príncipe William y futura reina de Inglaterra, anunciara en un video que padece de cáncer (sin especificar de qué tipo), las especulaciones en torno a su estado de salud no han parado. Ahora, se conoció la predicción de una vidente latina que aseguró que la situación va más allá de lo que mencionó la casa real en los últimos días.

Kate Middleton fue operada del abdomen en enero y luego comenzaron a circular todo tipo de rumores entorno a lo que los medios de comunicación internacionales llamaban ‘la desaparición’, atribuido al hecho de que no se le veía a la princesa en actos públicos junto a su esposo, el príncipe William, futuro rey de Inglaterra.

La situación empeoró cuando los rumores comenzaron a centrarse en temas como su muerte, una enfermedad terminal, las fotografías editadas, una supuesta infidelidad en el matrimonio y diversas teorías conspirativas en las que la princesa Kate estaba dentro del ojo del huracán, más aún cuando la casa real no se comunicaba al respecto.

Sin embargo, aunque recientemente intentaron acallar todos los rumores con un video en el que se ve a la princesa Kate Middleton sentada en un banquillo sobre un jardín informando ella misma que tras la cirugía que tuvo y que salió exitosa, descubrieron que tenía un tipo de cáncer, no finalizaron los rumores.

Una famosa astrologa latinoamericana llamada Viera Vidente, en sus redes sociales, dio a conocer una predicción sobre el estado de salud de la esposa del futuro rey de Inglaterra. La mujer venezolana hizo su lectura de las cartas para lograr profundizar, según ella, mucho más en las situaciones que están ocurriendo al interior de la casa real con respecto a Kate Middleton.

Viera añadió antes de iniciar con su lectura de las cartas, que su intención simplemente es interpretarlas, más no faltarles de algún modo el respeto a los integrantes de la familia real.

“Mis amores, más claro ni el agua. No voy a callar más, pronto sucederán cosas que cambiarán por completo la situación de Reino Unido… Kate se encuentra en etapa dos, sin embargo, se encuentra a casi nada de estar en etapa tres. Ella se encuentra muy triste y preocupada, pues teme por el bienestar de sus tres hijos”, explicó la mujer.,

Adicionalmente, su experticia en el tarot le permitió identificar, según su postulación, que Kate Middleton sí habría sido víctima de una traición, lo que no le habría hecho mucho bien ya que su estado de salud se complicará, tendrá que ser sometida a operaciones de manera urgente y actualmente su estado de salud es muy débil, careciendo de fuerza para apropiarse de sus deberes reales.

“Wow mis amores. Mis cartas no me mienten. Kate Middleton sufre por su enfermad, pero más allá de eso; ella se encuentra mal por la traición de la que es víctima. Este cuatro de espadas y esta mujer en el centro la representa. No hay mucho que explicar”, informó la mujer, manifestando a su ves que hay un problema de egos en la casa real británica que no permite que exista tranquilidad y paz absoluta.