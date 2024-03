'Le quedan pocos meses de vida' | La dura predicción de una vidente sobre Kate Middleton

La salud de la princesa Kate Middleton sigue siendo un misterio en la prensa internacional. Luego que la realeza británica anunciara oficialmente que la habían sometido a una intervención quirúrgica en el abdomen y posteriormente iniciaran rumores de que la esposa del heredero al trono de Inglaterra no está en las mejores condiciones.

“Su Alteza Real la princesa de Gales ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días, antes de regresar a cada para continuar con su recuperación”, fue el comunicado oficial en su momento.

Sin embargo, pasaron los días y ocurrieron muchas cosas después del anuncio de su cirugía, como lo han sido los eventos a los que no ha asistido ni ella ni el príncipe William, la participación del tío de la princesa en un reality show, la fotografía que posteó la corona en la que hubo ediciones, las disculpas de la princesa en las que admitía que ella había editado la foto, la aparición de otra fotografía editada, el suicidio del mejor amigo del príncipe William, etc.

Los rumores, comenzaron a tomarse los tabloides en Reino Unido sobre lo que está ocurriendo al interior de la familia real, y no es para menos, ya que es bien sabido que la corona oculta información de lo que ocurre con la finalidad de tener una estrategia de prensa acorde con las leyes del sistema monárquico.

Sin embargo, recientemente una vidente cubana aumentó las alarmas que ya han venido sonando entorno al tema, luego de que afirmara que a la princesa le quedan pocos meses de vida.

Mhoni Vidente dio una aterradora predicción sobre Kate Middleton, en la que afirmó que no le queda mucho tiempo en este plano terrenal: “Lamentablemente, yo no le doy más de 9 meses a un año de vida, a la princesa de Gales, Kate Middleton. Tiene cáncer en el estómago, estuvo en coma inducido desde el día 29 de diciembre, ella entró por un dolor estomacal y le iban a quitar el apéndice y le descubren un tumor en el estómago o cerca del estómago. Estuvo en coma inducido para que el dolor no fuera tan fuerte. Ahorita ya salió del hospital, se está recuperando, pero sigue la maldición sobre los reyes y la monarquía inglesa”, afirmó la pitonisa.

Aunque todavía no ha habido un pronunciamiento oficial de la corona con respecto a la verdadera situación de la princesa Kate, los paparazzi siguen abordando cada uno de los eventos en los que debe hacer presencia el príncipe y notan ausencia de él y su esposa, lo que incrementa la preocupación, ya que, a la fecha, según lo que había manifestado la corona en el principio, Kate Middleton ya podrá estar asistiendo a las reuniones.

Cabe recordar que no es la primera vez que Mhoni Vidente hace predicciones de los famosos o celebridades. Hace pocos días anunció que Anuel le hizo magia negra a Karol G, razón por la cual el avión de la cantante había fallado.